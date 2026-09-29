「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 首度合體受訪 重聚幕後曝光

「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」在威尼斯影展大受好評。圖／Disney+提供

AI摘要 文章摘要整理： Oasis重啟世界巡演帶動熱潮，紀錄片捕捉兄弟重聚、舞台幕後與歌迷反應，並收錄連恩與諾爾久違同框受訪，將於10月9日上架Disney+。

英國搖滾天團「綠洲合唱團」（Oasis）重返舞台的熱潮持續延燒，Hulu原創紀錄片「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」在第83屆威尼斯影展 世界首映後獲得好評，並將於10月9日登上Disney+獨家上線。電影聚焦Oasis「OASIS LIVE '25 TOUR」世界巡迴，除了捕捉樂團重返舞台的重要時刻，更收錄連恩蓋勒格（Liam Gallagher）與諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）20多年來首次共同接受訪談的珍貴畫面。

Oasis於2025年重啟巡演，從英國出發一路唱遍全球，演唱會場場售罄，讓這支曾影響無數樂迷的英倫搖滾樂團再次成為全球話題。「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」則將鏡頭從舞台延伸至排練室、後台及演出現場，記錄兄弟重新並肩站上舞台的過程，也呈現樂迷跨世代追隨Oasis的熱情。

紀錄片先在威尼斯影展舉行世界首映，之後於英國及愛爾蘭上映，成為當地年度票房表現亮眼的紀錄片之一。影評與觀眾評價同樣受到關注，目前爛番茄網站新鮮度達97%，觀眾評分則為98%。

電影除了聚焦Oasis重返舞台，也將視角放在這場巡演對樂迷與流行文化的影響。從年輕時期就聽著「Wonderwall」、「Don't Look Back in Anger」等歌曲長大的歌迷，到新一代第一次在現場感受Oasis魅力的觀眾，都成為紀錄片的一部分。

最受矚目的內容之一，則是連恩與諾爾兩兄弟的聯合訪談。兩人過去長年因個性與音樂理念不合而多次傳出衝突，這次紀錄片則讓觀眾從較少見的角度，看見兄弟重新合作後的互動，以及他們如何看待Oasis的音樂與這場睽違多年的世界巡演。

「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」由Magna Studios與Sony Music Vision共同推出，製作陣容也集結多位英國影視工作者，包括曾獲英國電影學院獎及奧斯卡提名的史蒂芬奈特（Steven Knight），以及「閉嘴聽音樂」、「紐約搖滾重生之路」導演迪倫索敦（Dylan Southern）與威爾洛夫萊斯（Will Lovelace）。

製片則由山姆柏瑞哲（Sam Bridger）與蓋希利（Guy Heeley）等人擔任，攝影由曾參與「陰間大法師2」的Haris Zambarloukos負責，剪輯則由喬治克拉格（George Cragg）與Martina Zamolo等人完成。

從排練、後台到萬人舞台，「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」記錄的不只是Oasis重返樂壇的過程，也透過兄弟的重新合體，以及全球歌迷的現場反應，回顧這支英倫樂團跨越世代的音樂影響力。紀錄片將於10月9日Disney+獨家上線。