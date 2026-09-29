我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美多數國家公園未必適合年長旅客 但這9處例外

甲骨文創辦人艾利森砸千萬 買佛州8豪宅給部屬住

「綠洲合唱團」兄弟鬩牆16年破冰 首度合體受訪 重聚幕後曝光

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」在威尼斯影展大受好評。圖／Disney+提供
「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」在威尼斯影展大受好評。圖／Disney+提供

AI摘要

文章摘要整理：

Oasis重啟世界巡演帶動熱潮，紀錄片捕捉兄弟重聚、舞台幕後與歌迷反應，並收錄連恩與諾爾久違同框受訪，將於10月9日上架Disney+。

英國搖滾天團「綠洲合唱團」（Oasis）重返舞台的熱潮持續延燒，Hulu原創紀錄片「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」在第83屆威尼斯影展世界首映後獲得好評，並將於10月9日登上Disney+獨家上線。電影聚焦Oasis「OASIS LIVE '25 TOUR」世界巡迴，除了捕捉樂團重返舞台的重要時刻，更收錄連恩蓋勒格（Liam Gallagher）與諾爾蓋勒格（Noel Gallagher）20多年來首次共同接受訪談的珍貴畫面。

Oasis於2025年重啟巡演，從英國出發一路唱遍全球，演唱會場場售罄，讓這支曾影響無數樂迷的英倫搖滾樂團再次成為全球話題。「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」則將鏡頭從舞台延伸至排練室、後台及演出現場，記錄兄弟重新並肩站上舞台的過程，也呈現樂迷跨世代追隨Oasis的熱情。

紀錄片先在威尼斯影展舉行世界首映，之後於英國及愛爾蘭上映，成為當地年度票房表現亮眼的紀錄片之一。影評與觀眾評價同樣受到關注，目前爛番茄網站新鮮度達97%，觀眾評分則為98%。

電影除了聚焦Oasis重返舞台，也將視角放在這場巡演對樂迷與流行文化的影響。從年輕時期就聽著「Wonderwall」、「Don't Look Back in Anger」等歌曲長大的歌迷，到新一代第一次在現場感受Oasis魅力的觀眾，都成為紀錄片的一部分。

最受矚目的內容之一，則是連恩與諾爾兩兄弟的聯合訪談。兩人過去長年因個性與音樂理念不合而多次傳出衝突，這次紀錄片則讓觀眾從較少見的角度，看見兄弟重新合作後的互動，以及他們如何看待Oasis的音樂與這場睽違多年的世界巡演。

「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」由Magna Studios與Sony Music Vision共同推出，製作陣容也集結多位英國影視工作者，包括曾獲英國電影學院獎及奧斯卡提名的史蒂芬奈特（Steven Knight），以及「閉嘴聽音樂」、「紐約搖滾重生之路」導演迪倫索敦（Dylan Southern）與威爾洛夫萊斯（Will Lovelace）。

製片則由山姆柏瑞哲（Sam Bridger）與蓋希利（Guy Heeley）等人擔任，攝影由曾參與「陰間大法師2」的Haris Zambarloukos負責，剪輯則由喬治克拉格（George Cragg）與Martina Zamolo等人完成。

從排練、後台到萬人舞台，「綠洲合唱團：莫帶憤怒回首」記錄的不只是Oasis重返樂壇的過程，也透過兄弟的重新合體，以及全球歌迷的現場反應，回顧這支英倫樂團跨越世代的音樂影響力。紀錄片將於10月9日Disney+獨家上線。

精華 FAQ

  • 影片從排練室、後台到演出現場全程跟拍，不只記錄Oasis重返舞台的過程，也呈現兄弟重新並肩合作，以及全球歌迷跨世代追隨的熱情。

  • 最受矚目的亮點是兩兄弟20多年來首次共同接受訪談，讓觀眾看見他們在多年衝突後重新合作的互動，也談及對Oasis音樂與巡演的看法。

  • 紀錄片先於威尼斯影展世界首映，之後在英國與愛爾蘭上映，10月9日將於Disney+獨家上線，讓全球觀眾都能收看。

威尼斯影展

上一則

童星變國手《太陽的後裔》「山羊男孩」10年後成短跑王牌

延伸閱讀

鄉音合唱團 傾情唱響維也納金色大廳

鄉音合唱團 傾情唱響維也納金色大廳
華人合唱節登場 8團法拉盛獻唱

華人合唱節登場 8團法拉盛獻唱
華語搖滾傳奇首度北美巡演汪峰2026「地平線」感恩節耀金神

華語搖滾傳奇首度北美巡演汪峰2026「地平線」感恩節耀金神
紅髮艾德費城開唱 巡演嘉賓「挺巴」風波引發抵制

紅髮艾德費城開唱 巡演嘉賓「挺巴」風波引發抵制

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品

兩口之家也很好買 好市多忠實顧客常囤的十項商品
紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏

紐時主管加州遭槍殺 華裔岳父母輪流開槍、蒙面埋伏