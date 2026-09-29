林志玲兒子學會騎腳踏車 她親吐：是哥哥教的

林志玲分享生活近況。記者沈昱嘉／攝影

AI摘要 文章摘要整理： 林志玲談到成為媽媽後仍不忘照顧自己，分享頭皮保養與育兒心情，也透露兒子學會騎腳踏車，讓她感受孩子長大的喜悅與些許焦慮。

林志玲 出席健髮中心代言活動，分享工作、家庭兩頭忙之餘的保養之道。成為媽媽後，她將更多時間留給家庭，但也提醒自己不能忘記照顧自己，甚至養成出國前就預約頭皮保養的習慣，「我出國前就會預約，下飛機連行李都不放，就會去保養頭皮。」她笑說，因為有私密空間，讓她能夠放鬆，也能更專注感受自己的身體與壓力。

林志玲表示，自己實際體驗後，也會推薦給身邊親友，「有頭皮的人都可以去，不只是男生，女生也要注意。」她認為頭皮照顧好，不僅是髮量問題，整體狀態也會有所不同，「頭皮照顧好，臉也會變好。」至於第一次接觸頭皮保養是否需要做心理準備，她則笑說不用，現場還有AI檢測，可以先了解自己的頭皮狀況。

談到當媽媽後最大的改變，林志玲坦言，這些年來也曾有過不知所措、甚至感覺快要放棄自己的時候，因此特別想提醒其他媽媽，「請大家不要放棄自我，要好好當自己。」她認為，媽媽的情緒也會影響孩子，「自己開心，孩子就會開心」，即使生活安排常常以孩子為優先，也不能忘記為自己找到開心的時刻。

林志玲說，自己非常珍惜和孩子相處的時間，「真的是寶藏時光，要珍藏這段，也要愛自己。」她分享生活中的小確幸，例如偶爾安排SPA放鬆，都讓她感到很開心。而最近最讓她幸福的事，就是兒子學會騎腳踏車，還是林志玲的哥哥教會他的，讓她感受到孩子逐漸長大的喜悅。

不過，面對孩子慢慢長大，林志玲也坦言內心偶爾會焦慮，「我常常會有兒子長大要遠去的感覺，常常在心裡演練。」她也提醒自己要學習「大膽放手」，希望孩子未來能夠成為獨立又溫暖的人。對她而言，陪伴孩子成長固然珍貴，但在成為母親的同時，也要記得保留自己的生活與快樂。

林志玲分享生活近況。記者沈昱嘉／攝影

林志玲出席健髮中心代言活動，分享生活近況。記者沈昱嘉／攝影

林志玲分享生活小確幸，兒子會騎腳踏車。記者沈昱嘉／攝影