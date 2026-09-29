我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

台外長訪中美洲 分別過境洛杉磯、鳳凰城

那英加唱「彎彎的月亮」違規？文旅局通報了 律師有話說

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
那英在演唱會上臨時加唱劉歡經典歌曲「彎彎的月亮」。(取材自微博)
那英在演唱會上臨時加唱劉歡經典歌曲「彎彎的月亮」。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

那英在成都演唱會臨時加唱《彎彎的月亮》致敬劉歡，引發是否違規爭議；成都文旅局認定其屬互動環節片段演唱，未構成變更節目，律師也指程序與授權皆合規。

華語樂壇歌后那英 26 日晚間於四川成都舉辦「我來，因為你在」巡迴演唱會，臨時加唱「彎彎的月亮」向前一日病逝的知名音樂家劉歡致敬。她臨時加唱是否報批通過？是否面臨罰款？引發關注。

9月29日，成都市文化廣電旅遊局官方微信公眾號「文旅成都」發布情況通報：「針對那英演唱會緬懷劉歡即興演唱『彎彎的月亮』一事，經核實，相關情況為那英在演唱會現場觀眾互動環節的片段化演唱，未完整演唱該首歌曲，不屬於變更節目重新報批的情形。感謝網友的關注與監督。」

此前，「瀟湘晨報」報導，成都市金牛區文化體育和旅遊局工作人員 28 日回應「那英臨時加唱是否違規」查詢時表示，目前相關單位仍在了解與調查核實中，「如果沒有報批（報備審查）就臨時演唱，會依法依規辦理。至於具體罰款事宜，則不在區縣層級的管轄範圍。」相關人員並補充說明，該場演唱會的相關審批權責歸屬於成都市文化廣播電視和旅遊局（成都市文廣旅局）。記者隨後嘗試透過多個管道聯繫成都市文廣旅局及演唱會主辦方「成都麥知文化傳媒有限公司」，主辦方僅低調表示「不方便多說」，文旅局方面則尚未給出正式回應。

另據封面新聞報導，針對那英加唱事件，娛樂法專家李振武律師發文剖析指出，成都市文旅局的認定並非外界所認為的「溫情執法」，而是精準適用了法律規範。《營業性演出管理條例》要求商業演出預先報備，核心目的在於保障公共安全與規範完整節目的演出內容。然而，報備制度管理的是節目構成的改變，而非每一個音符或互動句子的增減。

他指出，那英加唱事件有兩個關鍵認定：一是觀眾互動環節，二是片段化演唱，未完整演唱。首先，營業性演出的報批制度，核心是規範「完整節目」的演出內容。觀眾互動環節本身俱有即興性和隨機性，如果要求互動環節的每一句話、每一段旋律都提前報備，既不現實，也不符合行業慣例。其次，那英僅片段化演唱了「彎彎的月亮」的部分內容，並未完整演唱該首歌曲，沒有改變整場演出的節目單與時長安排，不符合「變更節目」的構成要件。這裡需要做一個法律上的精細區分：報批制度管理的對像是「節目構成的改變」，而不是每一個音符的增減。演唱會的互動環節本身具備即興性，要求每句旋律都預先審批並不現實；同時，那英僅片段化演唱，未構成完整節目單元，自然不觸發重新報批的法定義務。

他並表示，那英團隊當天已及時申請版權授權，在智慧財產權與行政報備雙重層面均合乎規範。

那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）
那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

精華 FAQ

  • 因為她是在緬懷日前病逝的劉歡時臨時加唱，外界便關心這是否屬於未報批的演出變更，進而可能涉及違規與罰款問題，所以引發大量討論。

  • 文旅局通報表示，該段內容屬於演唱會現場觀眾互動環節的片段化演唱，沒有完整演唱歌曲，因此不屬於變更節目、也不需要重新報批。

  • 律師指出，營業性演出管理的是完整節目構成的變動，不是每個音符都要報批；互動環節本就具即興性，而她也僅片段演唱並已完成版權授權。

微信

上一則

8歲偶像驚傳驟逝 5天前才開心發文：家屬悲痛證死訊

下一則

林志玲兒子學會騎腳踏車 她親吐：是哥哥教的

延伸閱讀

那英悼念劉歡 加唱「彎彎的月亮」不申報恐挨罰

那英悼念劉歡 加唱「彎彎的月亮」不申報恐挨罰
那英成都哽咽唱「彎彎的月亮」悼劉歡 全場動容

那英成都哽咽唱「彎彎的月亮」悼劉歡 全場動容
眾星紛憶劉歡 張紀中發布千字文「長歌一曲 永留人間」

眾星紛憶劉歡 張紀中發布千字文「長歌一曲 永留人間」
整理包／共鳴劉歡：少年壯志我和你 從頭再來好漢歌

整理包／共鳴劉歡：少年壯志我和你 從頭再來好漢歌

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23
蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

2026-09-26 11:07

超人氣

更多 >
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉
整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？

整理包／康乃爾大學性侵案 7男凌虐1女7小時 寫作文就沒事？
大反轉 8旬打工翁募70萬 好心發起人「鄰居」竟是女兒

大反轉 8旬打工翁募70萬 好心發起人「鄰居」竟是女兒
退休父母的子女也可領社安金 這項冷門福利很多人錯過

退休父母的子女也可領社安金 這項冷門福利很多人錯過