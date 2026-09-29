那英加唱「彎彎的月亮」違規？文旅局通報了 律師有話說

那英在演唱會上臨時加唱劉歡經典歌曲「彎彎的月亮」。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 那英在成都演唱會臨時加唱《彎彎的月亮》致敬劉歡，引發是否違規爭議；成都文旅局認定其屬互動環節片段演唱，未構成變更節目，律師也指程序與授權皆合規。

華語樂壇歌后那英 26 日晚間於四川成都舉辦「我來，因為你在」巡迴演唱會，臨時加唱「彎彎的月亮」向前一日病逝的知名音樂家劉歡致敬。她臨時加唱是否報批通過？是否面臨罰款？引發關注。

9月29日，成都市文化廣電旅遊局官方微信 公眾號「文旅成都」發布情況通報：「針對那英演唱會緬懷劉歡即興演唱『彎彎的月亮』一事，經核實，相關情況為那英在演唱會現場觀眾互動環節的片段化演唱，未完整演唱該首歌曲，不屬於變更節目重新報批的情形。感謝網友的關注與監督。」

此前，「瀟湘晨報」報導，成都市金牛區文化體育和旅遊局工作人員 28 日回應「那英臨時加唱是否違規」查詢時表示，目前相關單位仍在了解與調查核實中，「如果沒有報批（報備審查）就臨時演唱，會依法依規辦理。至於具體罰款事宜，則不在區縣層級的管轄範圍。」相關人員並補充說明，該場演唱會的相關審批權責歸屬於成都市文化廣播電視和旅遊局（成都市文廣旅局）。記者隨後嘗試透過多個管道聯繫成都市文廣旅局及演唱會主辦方「成都麥知文化傳媒有限公司」，主辦方僅低調表示「不方便多說」，文旅局方面則尚未給出正式回應。

另據封面新聞報導，針對那英加唱事件，娛樂法專家李振武律師發文剖析指出，成都市文旅局的認定並非外界所認為的「溫情執法」，而是精準適用了法律規範。《營業性演出管理條例》要求商業演出預先報備，核心目的在於保障公共安全與規範完整節目的演出內容。然而，報備制度管理的是節目構成的改變，而非每一個音符或互動句子的增減。

他指出，那英加唱事件有兩個關鍵認定：一是觀眾互動環節，二是片段化演唱，未完整演唱。首先，營業性演出的報批制度，核心是規範「完整節目」的演出內容。觀眾互動環節本身俱有即興性和隨機性，如果要求互動環節的每一句話、每一段旋律都提前報備，既不現實，也不符合行業慣例。其次，那英僅片段化演唱了「彎彎的月亮」的部分內容，並未完整演唱該首歌曲，沒有改變整場演出的節目單與時長安排，不符合「變更節目」的構成要件。這裡需要做一個法律上的精細區分：報批制度管理的對像是「節目構成的改變」，而不是每一個音符的增減。演唱會的互動環節本身具備即興性，要求每句旋律都預先審批並不現實；同時，那英僅片段化演唱，未構成完整節目單元，自然不觸發重新報批的法定義務。

他並表示，那英團隊當天已及時申請版權授權，在智慧財產權與行政報備雙重層面均合乎規範。

那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）