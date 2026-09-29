8歲偶像驚傳驟逝 5天前才開心發文：家屬悲痛證死訊
日本名古屋偶像團體成員平田琉七因流感併發心肌炎驟逝，年僅8歲，經紀公司與家屬28日證實死訊，消息引發日本網友震驚與悼念。
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日本名古屋偶像團體成員平田琉七因流感併發心肌炎驟逝，年僅8歲，經紀公司與家屬28日證實死訊，消息引發日本網友震驚與悼念。
日本名古屋偶像團體「DIANNA Project」成員平田琉七驚傳離世，年僅8歲。她日前感染流行性感冒，後續併發心肌炎，不幸於9月25日凌晨離開人世。經紀公司與家屬28日發布聲明證實消息，突如其來的噩耗震驚粉絲與日本網友。
平田琉七9月20日才透過X分享演出後的心情，當時她還開心寫下：「今天再次感謝大家，真的非常開心，希望第三部分的每一位成員也玩得開心。」沒想到短短5天後便傳出離世消息，讓粉絲難以接受。
經紀公司與家屬28日發布共同聲明，證實平田琉七因感染流感引發心肌炎，於25日凌晨離世。聲明表示，守靈及葬禮將依照家屬意願舉行，僅由近親參加，也向一路支持平田琉七的粉絲，以及生前曾給予協助的相關人士表達感謝。
由於家屬目前正處於悲痛之中，聲明也懇請外界尊重家屬意願，不要針對事件進行個別詢問或採訪，也希望網友不要在社群平台提出相關問題。
家屬在聲明中也回顧平田琉七短暫卻充滿熱情的8年人生，透露她有將近三分之一的時間投入偶像活動，始終非常喜愛與支持者見面，也一直珍惜大家給予的支持。家屬希望外界能記住她生前最美好的模樣，讓她永遠以「偶像」的身分留在大家心中。
消息在X曝光後迅速引發關注，相關貼文瀏覽數已超過5千萬次，大批日本網友留言悼念，也有不少人因她年僅8歲而感到震驚，並透過這起事件重新關注流感可能引發的嚴重併發症。
她先感染流行性感冒，後續併發心肌炎，不幸於9月25日凌晨離世，年僅8歲。經紀公司與家屬在28日共同發布聲明，正式證實死訊。 她在9月20日透過X分享演出後心情，寫下感謝大家、自己很開心，並希望第三部分的每一位成員也能玩得開心，沒想到5天後便傳出噩耗。 聲明指出守靈與葬禮將依家屬意願舉行，僅由近親參加，也感謝各界支持。同時懇請外界不要個別詢問或採訪，並避免在社群平台追問事件。
精華 FAQ
她先感染流行性感冒，後續併發心肌炎，不幸於9月25日凌晨離世，年僅8歲。經紀公司與家屬在28日共同發布聲明，正式證實死訊。
她在9月20日透過X分享演出後心情，寫下感謝大家、自己很開心，並希望第三部分的每一位成員也能玩得開心，沒想到5天後便傳出噩耗。
聲明指出守靈與葬禮將依家屬意願舉行，僅由近親參加，也感謝各界支持。同時懇請外界不要個別詢問或採訪，並避免在社群平台追問事件。
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