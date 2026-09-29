西裝執事竟是恐怖情人…「晚安大小姐」成員失控打罵女友

Needmorecash遭前女友毀滅式爆料。(圖／摘自NAVER )

AI摘要 文章摘要整理： 南韓組合ASMRZ成員Needmorecash遭前女友爆料交往期間有言語與肢體暴力，公司已終止合約並啟動撤銷董事職務，相關演藝與合作計畫也全面停擺。

憑藉「晚安大小姐」走紅的南韓 雙人組合ASMRZ，成員Needmorecash近日遭前女友指控交往期間涉及言語及肢體暴力，爭議持續延燒，也讓他的演藝及網路創作活動全面踩煞車。所屬公司29日證實，已完成相關事實確認與內部討論，決定終止與Needmorecash的合約，並進一步啟動解除其公司董事職務的程序。

韓媒「日刊體育」報導，Needmorecash的前女友A女在社群平台公開爆料，自稱兩人交往期間，曾遭Needmorecash言語及肢體暴力對待。A女指控，兩人曾因一次酒局發生衝突，Needmorecash連續3個小時對她進行言語辱罵，期間還曾丟擲物品，並推撞她的肩膀及額頭。她也表示，Needmorecash喝醉後曾飆罵計程車司機，甚至將手機丟到馬路上造成損壞，回到家後還曾對家中的家電及牆壁揮拳。

此外，A女也爆料，Needmorecash曾發表貶低一般上班族及過著平凡生活人士的言論。由於她提出錄音作為證據，因此就算爆料文中沒有指名道姓，網友很快就發現當事人就是Needmorecash。

經紀公司對此向受害者致歉，以及受到影響的合作方等各界人士，都致上最高歉意。因為Needmorecash後續還有演出網路劇等工作，如今已經確定全部喊卡，除了退回演出酬勞外，公司還可能面臨廠商求償違約金，完全被Needmorecash的負面舉動害慘。