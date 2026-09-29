西裝執事竟是恐怖情人…「晚安大小姐」成員失控打罵女友
南韓組合ASMRZ成員Needmorecash遭前女友爆料交往期間有言語與肢體暴力，公司已終止合約並啟動撤銷董事職務，相關演藝與合作計畫也全面停擺。
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南韓組合ASMRZ成員Needmorecash遭前女友爆料交往期間有言語與肢體暴力，公司已終止合約並啟動撤銷董事職務，相關演藝與合作計畫也全面停擺。
憑藉「晚安大小姐」走紅的南韓雙人組合ASMRZ，成員Needmorecash近日遭前女友指控交往期間涉及言語及肢體暴力，爭議持續延燒，也讓他的演藝及網路創作活動全面踩煞車。所屬公司29日證實，已完成相關事實確認與內部討論，決定終止與Needmorecash的合約，並進一步啟動解除其公司董事職務的程序。
韓媒「日刊體育」報導，Needmorecash的前女友A女在社群平台公開爆料，自稱兩人交往期間，曾遭Needmorecash言語及肢體暴力對待。A女指控，兩人曾因一次酒局發生衝突，Needmorecash連續3個小時對她進行言語辱罵，期間還曾丟擲物品，並推撞她的肩膀及額頭。她也表示，Needmorecash喝醉後曾飆罵計程車司機，甚至將手機丟到馬路上造成損壞，回到家後還曾對家中的家電及牆壁揮拳。
此外，A女也爆料，Needmorecash曾發表貶低一般上班族及過著平凡生活人士的言論。由於她提出錄音作為證據，因此就算爆料文中沒有指名道姓，網友很快就發現當事人就是Needmorecash。
經紀公司對此向受害者致歉，以及受到影響的合作方等各界人士，都致上最高歉意。因為Needmorecash後續還有演出網路劇等工作，如今已經確定全部喊卡，除了退回演出酬勞外，公司還可能面臨廠商求償違約金，完全被Needmorecash的負面舉動害慘。
前女友A女指稱，他在交往期間曾長時間辱罵她，還有丟擲物品、推撞肩膀與額頭等肢體暴力行為，並附上錄音作為佐證。 公司表示已完成事實確認與內部討論，決定終止與Needmorecash的合約，同時啟動解除其公司董事職務的程序，並向受影響各方致歉。 由於爭議持續延燒，他後續原定的網路劇與其他演出工作已全部取消，不僅要退回演出酬勞，合作廠商也可能提出違約金求償。
精華 FAQ
前女友A女指稱，他在交往期間曾長時間辱罵她，還有丟擲物品、推撞肩膀與額頭等肢體暴力行為，並附上錄音作為佐證。
公司表示已完成事實確認與內部討論，決定終止與Needmorecash的合約，同時啟動解除其公司董事職務的程序，並向受影響各方致歉。
由於爭議持續延燒，他後續原定的網路劇與其他演出工作已全部取消，不僅要退回演出酬勞，合作廠商也可能提出違約金求償。
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