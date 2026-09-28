「甄嬛」音樂誕生紐約 編劇痛悼劉歡：百歲之約食言

知名音樂家劉歡9月25日上午在上海病逝，享年63歲。（中新社）

知名音樂家劉歡於 25 日因病逝世，享壽 63 歲。噩耗傳出後震撼華語樂壇，電視劇「後宮甄嬛傳 」導演鄭曉龍的妻子、同時也是該劇編劇的王小平，於 27 日發長文悼念這位相知 40 年的摯友，字裡行間滿是對劉歡驟逝的沉痛與不捨，哀慟表示：「歡兒，你怎麼不管不顧地走了。你食言了。」

王小平在文中回憶，她與鄭曉龍兩人在 40 年前便與劉歡結緣。當時王小平任職於人民文學出版社，挖掘了作家海岩的小說「便衣警察」並推薦給時任北京電視藝術中心副主任的鄭曉龍，隨後改編成電視劇，並由當時充滿青年氣息的劉歡演唱主題曲「少年壯志不言愁」，一舉紅遍大江南北。

真正讓兩家成為摯友的契機，是 1993 年拍攝「北京人在紐約」。當時劉歡被「關」在劇組租借的北京友誼賓館裡創作。王小平笑稱，當時劇組資金匱乏、伙食簡陋，動作慢的劉歡常常才剛伸筷子，菜碟就已空空如也，連妻子盧璐前來探班也只能看著白米飯發愣。然而就在這樣的粗茶淡飯間，劉歡創作出經典名曲「千萬次的問」，隨後兩家人更在紐約因孩子就讀同所學校而成為鄰居。

談及「後宮甄嬛傳」的音樂創作，王小平回憶，某年感恩節朋友在自家聚會，劉歡進門後一屁股坐在鋼琴前直呼「有了！」隨即指尖流轉出「紅顏劫」與「鳳凰于飛」的旋律，讓滿屋賓客屏息沉浸其中，也成就了「甄嬛傳」的音樂經典。

劉歡也曾在訪談節目中透露「甄嬛傳」音樂創作的幕後故事，笑稱歌詞曾挨批「舞文弄墨，成心讓大家弄不明白」；憶及與鄭曉龍的合作的有趣細節，稱1993年為紐約的故事「北京人在紐約」創作音樂，他在北京寫出了「千萬次的問」，而為故宮的故事「甄嬛傳」創作音樂，卻是他在紐約寫出來的，「太奇怪了」。

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王小平感嘆，劉歡過去不愛運動，後來因腿部不適（當時尚未確診股骨頭壞死），在妻子勸說下辦了健身卡努力調理身體。當時同樣在健身俱樂部練瑜伽的王小平，偶遇劉歡時，劉歡還笑嘻嘻地對她說：「咱們這麼努力，得活到一百歲吧！」

如今摯友猝逝，未竟的歐洲之約與百歲誓言皆成泡影。王小平文末痛心寫道：「歡兒，你怎麼食言了呢……」表達對這位音樂家與人生知己的無限追思。

（取自王小平微博）