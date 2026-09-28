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東山紀之辭「SMILE-UP.」社長 新管理層：持續處理性侵問題

記者闕志儒／即時報導
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東山紀之將卸下傑尼斯社長一職。(路透社資料照)
東山紀之將卸下傑尼斯社長一職。(路透社資料照)

東山紀之今(28日)宣布將卸任「SMILE-UP.」社長，並於9月30日正式退任，10月1日起由律師山田將之接任社長兼首席合規總監。SMILE-UP.目前主要負責舊傑尼斯事務所性加害事件的受害者賠償工作，公司表示，隨著後續補償逐漸進入以法律程序及專業判斷為主的階段，因此決定改由法律專家主導新經營體制，代表董事藤島茱莉景子則持續留任。

據日媒報導，「SMILE-UP.」過去成立「受害者救濟委員會」，針對已故前社長喜多川強尼涉及的性侵問題，持續向前所屬藝人等受害者進行補償。公司公布，截至28日共有1047人提出賠償申報，其中582人已達成補償協議、578人完成賠償金支付。東山紀之也強調，經營體制改組並不代表受害者救濟工作結束，「希望對最後一名受害者都完成必要補償」的立場並未改變。

今天記者會上也出現一段插曲，被問到實際卸任日期時，東山先表示「是9月30日吧」，山田卻一度認為應為10月1日，同席律師木目田裕也也加入確認，3人當場對日期說法不一，引來現場笑聲。經過反覆翻閱資料確認後，最終釐清東山將於9月30日正式卸任，山田則自10月1日起接任社長，公司並再次重申，管理層更替不會影響後續賠償及受害者救濟工作。

東山紀之將卸下傑尼斯社長一職。(美聯社資料照)
東山紀之將卸下傑尼斯社長一職。(美聯社資料照)

精華 FAQ

  • 東山紀之將於9月30日正式卸任，10月1日起由律師山田將之接任社長，並兼任首席合規總監，公司代表董事藤島茱莉景子則續任。

  • 因後續補償已逐漸進入以法律程序與專業判斷為主的階段，公司認為由法律專家主導更合適，因此改由山田將之帶領新經營體制。

  • 截至28日，共有1047人提出賠償申報，其中582人已達成補償協議、578人完成賠償金支付。公司並表示，管理層更替不會影響救濟工作。

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