我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想在12月25日前收禮物？美國郵政公布今年聖誕節寄件期限

南韓中餐廳「習近平」遭中國人噴漆 嫌犯逃回中國

曾稱「翻版金城武」 港歌手抗癌10年驚傳病逝 享年49歲

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港歌手洪楗華驚傳癌逝。(圖／摘自微博)
香港歌手洪楗華驚傳癌逝。(圖／摘自微博)

香港歌手洪楗華17歲踏入歌壇，憑著俊朗外型曾被封為「翻版金城武」，並以歌曲「我失戀你悲傷」走紅。抗癌近10年的他，26日傳出病逝消息，享年49歲，令不少歌迷悲痛不捨。

綜合港媒報導，洪楗華昨日在醫院離世，與他相識逾30年的好友范振鋒得知噩耗後相當難過。范振鋒透露，兩人此前見面時，洪楗華還曾提到自己的病況已經好轉，甚至叮嚀身邊朋友要好好照顧身體，沒想到如今這番話竟成了兩人最後一次見面的回憶。

洪楗華年僅17歲便出道，當年因外型俊俏，加上與金城武有幾分神似，被冠上「翻版金城武」的稱號。進入歌壇後，他憑「我失戀你悲傷」受到關注，在香港樂壇累積知名度。

不過，在與經紀公司合約期滿後，洪楗華逐漸淡出演藝圈，轉往商界發展。感情生活方面，他與青梅竹馬的女友結婚，婚後育有兩名孩子，家庭生活相當低調。

即使罹癌後，洪楗華仍未完全放下對音樂的熱愛。2020年他曾短暫重返舞台演唱，與歌迷再次見面。如今抗癌多年後傳出離世消息，昔日歌迷紛紛回憶他的歌聲與「翻版金城武」的帥氣形象，對這位曾活躍香港樂壇的歌手離開感到惋惜。

香港 金城武

上一則

胡歌1家3口罕見同框 3歲女兒曝光 網靠「腿毛」認出他

延伸閱讀

唱紅「我失戀你悲傷」 49歲香港歌手洪楗華癌逝

唱紅「我失戀你悲傷」 49歲香港歌手洪楗華癌逝
劉歡預知來日無多？ 劉妻被曝十幾天前致電作曲家要還錢

劉歡預知來日無多？ 劉妻被曝十幾天前致電作曲家要還錢
才宣布血癌已好轉 「正重新站起來」 英男星Sway44歲逝

才宣布血癌已好轉 「正重新站起來」 英男星Sway44歲逝
「歌手」已失去兩位重量級歌王 63歲劉歡病逝 她也走了3年

「歌手」已失去兩位重量級歌王 63歲劉歡病逝 她也走了3年

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17

超人氣

更多 >
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食
試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃

試吃好市多「拉絲起司餅」立刻搬12包 華人讚：微波2分鐘就能吃
東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約