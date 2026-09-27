曾稱「翻版金城武」 港歌手抗癌10年驚傳病逝 享年49歲

香港歌手洪楗華驚傳癌逝。(圖／摘自微博)

香港 歌手洪楗華17歲踏入歌壇，憑著俊朗外型曾被封為「翻版金城武 」，並以歌曲「我失戀你悲傷」走紅。抗癌近10年的他，26日傳出病逝消息，享年49歲，令不少歌迷悲痛不捨。

綜合港媒報導，洪楗華昨日在醫院離世，與他相識逾30年的好友范振鋒得知噩耗後相當難過。范振鋒透露，兩人此前見面時，洪楗華還曾提到自己的病況已經好轉，甚至叮嚀身邊朋友要好好照顧身體，沒想到如今這番話竟成了兩人最後一次見面的回憶。

洪楗華年僅17歲便出道，當年因外型俊俏，加上與金城武有幾分神似，被冠上「翻版金城武」的稱號。進入歌壇後，他憑「我失戀你悲傷」受到關注，在香港樂壇累積知名度。

不過，在與經紀公司合約期滿後，洪楗華逐漸淡出演藝圈，轉往商界發展。感情生活方面，他與青梅竹馬的女友結婚，婚後育有兩名孩子，家庭生活相當低調。

即使罹癌後，洪楗華仍未完全放下對音樂的熱愛。2020年他曾短暫重返舞台演唱，與歌迷再次見面。如今抗癌多年後傳出離世消息，昔日歌迷紛紛回憶他的歌聲與「翻版金城武」的帥氣形象，對這位曾活躍香港樂壇的歌手離開感到惋惜。