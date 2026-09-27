胡歌1家3口罕見同框 3歲女兒曝光 網靠「腿毛」認出他
中國男星胡歌2023年宣布與小11歲的妻子黃曦寧結婚，婚後迎來女兒，家庭生活備受外界關注。近日他就被網友在上海街頭偶遇，一家三口騎腳踏車出遊，3歲女兒也罕見曝光，讓網友驚呼：「女兒這麼大了！」
根據網友描述，當時胡歌帶著妻女在住家附近騎腳踏車，女兒坐在前方兒童座椅，妻子則騎著另一台車跟在一旁。胡歌一路將女兒護在身前，還貼心替妻子背著包包，一家三口悠閒騎車、有說有笑，身邊沒有助理隨行，也沒有刻意遮掩身分，呈現低調又溫馨的家庭日常。
有趣的是，網友起初也無法確定眼前的男子是否就是胡歌，便將畫面放到評論區，等待粉絲幫忙「認人」。沒想到粉絲辨識偶像的方式相當特別，竟從照片中的「腿毛」認出胡歌，意外掀起網路討論。
照片曝光後，不少網友也注意到胡歌一路把女兒護在身前，紛紛留言形容他是「實打實的女兒奴」，也有人表示「喜歡這種低調的幸福」、「女兒居然都3歲了，時間過得好快」。相較於過去聚光燈下的明星形象，胡歌如今更多了陪伴妻女的生活時光，一家三口低調出遊的畫面也意外成為網友關注焦點。
他被目擊在上海住家附近與妻子黃曦寧及3歲女兒一起騎腳踏車出遊，一家3口沒有助理隨行，也未刻意遮掩身分，畫面相當低調自然。 因為網友起初無法確認畫面中的男子是否就是胡歌，便把照片放到評論區請粉絲辨認，最後有人從他腿部的特徵、特別是腿毛認出他。 照片顯示胡歌一路把女兒護在身前，還貼心替妻子背包，讓不少人覺得他很有父愛，也形容他是實打實的女兒奴，並稱讚這種低調幸福。
精華 FAQ
他被目擊在上海住家附近與妻子黃曦寧及3歲女兒一起騎腳踏車出遊，一家3口沒有助理隨行，也未刻意遮掩身分，畫面相當低調自然。
因為網友起初無法確認畫面中的男子是否就是胡歌，便把照片放到評論區請粉絲辨認，最後有人從他腿部的特徵、特別是腿毛認出他。
照片顯示胡歌一路把女兒護在身前，還貼心替妻子背包，讓不少人覺得他很有父愛，也形容他是實打實的女兒奴，並稱讚這種低調幸福。
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