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蕭景鴻與安心亞錯位接吻 妻嗆：才唱完「3塊錢」就這樣

記者林士傑／即時報導
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蕭景鴻(左)跟安心亞火辣共舞，掀起高潮。圖／相信音樂提供
蕭景鴻(左)跟安心亞火辣共舞，掀起高潮。圖／相信音樂提供

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蕭景鴻與安心亞曾合作演出夫妻，昨晚驚喜同台飆唱，耳鬢廝磨錯位接吻，親密互動引爆全場尖叫。然而蕭景鴻才剛唱完送給愛妻的「三塊錢」，接著又跟安心亞熱舞，讓正宮Mei不滿當眾開嗆。

蕭景鴻「以我為名」新專輯巡演移師高雄連唱2天，感性向所有粉絲致謝，「謝謝你們陪我參與、完成我的夢想，過去都背著光，今天終於能面光唱給大家聽」。他送上「背光的角色」等歌曲，另準備歌迷敲碗許久的「一句話一封信」、跟書偉共同創作歌詞的「星空」，以及應景金曲「月亮代表我的心」，歌單誠意十足。

他與安心亞合唱「到底該不該」，由安心亞參與構思的舞步，完美呈現歌曲中挑逗又曖昧的情愫，激盪出滿滿火花。雙方事前排練2次舞蹈，蕭景鴻笑稱這是頭一次跟女歌手這麼近跳熱舞，而且是這麼漂亮的女神級歌手，緊張到後背全溼，但也笑說：「感謝心亞完成我的『遐想』！」安心亞擔憂Mei吃醋，關心問「心情還好嗎」，在台下的Mei大喊：「才唱完『三塊錢』，下一秒給我這樣。」

影片來源：噓！星聞

此外進入到「弟上麥克風」環節，他牽起數位歌迷的手，接受點唱「我願意」、「如果可以」等，近距離互動讓歌迷羞喊：「有點太近了，你過去一點！」接著聽到歌迷的溫馨叮嚀，蕭景鴻掉下男兒淚說：「你的辛苦不是為別人，不要忘記要好好愛自己、體諒自己。」

蕭景鴻向粉絲表達滿滿謝意。圖／相信音樂提供
蕭景鴻向粉絲表達滿滿謝意。圖／相信音樂提供

精華 FAQ

  • 兩人合唱〈到底該不該〉時，不僅耳鬢廝磨、錯位接吻，還搭配安心亞參與構思的挑逗舞步，營造濃厚曖昧氛圍，讓現場觀眾尖叫不斷。

  • 因為蕭景鴻才剛唱完送給愛妻的〈3塊錢〉，下一秒就與安心亞熱舞親近互動，讓Mei忍不住當場開嗆，直言「才唱完『3塊錢』，下一秒給我這樣。」

  • 蕭景鴻準備了〈背光的角色〉、〈一句話一封信〉、〈星空〉與〈月亮代表我的心〉等歌曲，並在近距離互動環節牽手歌迷、接受點唱，甚至感動落淚。

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