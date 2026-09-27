我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比爾蓋茲批川普拒設AI防護 稱不會拖累對中競爭

MLB／韋蘭德退休 女兒衝上投手丘讓他淚崩

香取慎吾拍戲滑倒重摔 不顧傷勢「堅持咬牙演完」

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香取慎吾為了入戲保持高度敬業精神。圖／Hami Video提供
香取慎吾為了入戲保持高度敬業精神。圖／Hami Video提供

香取慎吾、赤楚衛二主演的懸疑日劇「空洞的十字架」本周日上演精彩大結局，赤楚衛二回憶演出後對自己頗為衝擊：「拍攝結束後，我連日常原本該怎麼說話、該和其他演員保持什麼距離都不知道，最初兩、三周仍受到與中原等人對峙戲的影響，讓我相當困惑。」

香取慎吾與赤楚衛二的情緒將在完結篇的樹海戲推向最高點，香取慎吾透露，拍攝前一天下過雨，布滿青苔的岩石看起來柔軟，底下卻相當堅硬，他依照劇本跌倒時遭到強烈撞擊，一度心想：「這次可能真的受傷了！」仍咬牙把戲演完。

赤楚衛二則表示，劇組大致按照故事發展順序拍攝，讓情緒可以一路累積到樹海中的對峙，兩人在不需要交談的情況下，便能從對方的動作和眼神判斷下一步，香取慎吾也形容，那是演員彼此「無聲交流」最過癮的時刻。

香取慎吾在拍攝時為了維持角色沉重封閉的狀態，在片場刻意不讓自己回到大家熟悉的「慎吾醬」，拍攝期間久違遇見合作演員瀧正則，對方問候：「慎吾醬，還好嗎？」香取慎吾才回應：「皮耶先生，好久不見！」便立刻察覺自己的狀態瞬間變太鬆。

赤楚衛二也證實，拍攝現場的香取慎吾與訪問時判若兩人，坦言：「現在回想起來，當時的他不是香取先生，而是中原，讓我感受到一種非比尋常的氣息。」

赤楚衛二則是為了擺脫角色籠罩生活的低氣壓，特地買了一台空氣清淨機，覺得它彷彿能將家中沉重的空氣一起吸走；香取慎吾透露，自己可以透過改變髮型切換狀態，當髮型或髮色改變，大腦便會跟著切換到下一份工作或日常生活，直到兩人在播出後接受訪問，終於能夠自在說笑，赤楚衛二才笑著表示：「真的，今天應該就能完全走出角色了。」

最新一集中，赤楚衛二走進遺族會場、跪地道歉，香取慎吾則從遠處觀察，對他為何執意扛下岳父犯下的罪產生懷疑；這也是香取慎吾與赤楚衛二在本劇首次同場拍攝的對手戲，為了呈現赤楚衛二踏入會場時的恐懼與壓力，瀨瀨敬久導演從他走過走廊的速度、手提包的位置，到手握門把後遲遲不敢推門的短短幾秒，都反覆調整並拍攝多次，赤楚衛二表示：「我只帶著『如果自己站在史也（角色）的立場，會怎麼道歉』這個念頭面對拍攝，道歉的心情便自然湧了出來。」

香取慎吾即使拍攝不會帶到自己的鏡位，仍全程留在現場注視赤楚衛二，直到導演喊卡後也久久沒有移動，他透露，該場戲實際是在垃圾處理場取景，休息時看著大型起重機不斷抓起、移動成堆垃圾，現場瀰漫的空虛感意外與劇情十分契合，香取慎吾表示：「那是一個與人命、罪惡等沉重主題非常契合、瀰漫著虛無感的地方，希望大家留意那股難以言喻、令人不舒服的氣氛。」

談起首次合作的感受，赤楚衛二形容香取慎吾擁有過去從未遇過的包容力，真正對戲時，更感受到難以看清全貌的明星氣場，表示：「在現場與香取慎吾對戲時，我感受到一種接納一切的寬廣，那是我過去從未感受過的。那或許就是所謂的明星特質，讓人有種看不到底的感覺。」

香取慎吾則盛讚赤楚衛二面對表演十分直接，沒有急著展現自己的用力感，更笑著預言：「等赤楚衛二到了我這個年紀，或許就會被稱為像石原裕次郎、勝新太郎那樣的巨星。」

香取慎吾和赤楚衛二在樹海上演重頭戲。圖／Hami Video提供
香取慎吾和赤楚衛二在樹海上演重頭戲。圖／Hami Video提供

精華 FAQ

  • 他在布滿青苔的岩石上依劇本跌倒時重摔，當下一度覺得可能真的受傷了，但仍忍住痛楚把戲演完，展現高度敬業精神。

  • 因為他長時間沉浸在與中原等角色對峙的情緒裡，拍攝結束後仍受影響，連平常該怎麼說話、與人保持距離都一度拿捏不定。

  • 劇組大致按故事順序拍攝，讓情緒自然累積；兩人靠動作與眼神判斷彼此下一步，香取慎吾也全程留場觀察，讓對峙戲更具壓迫感。

日劇

上一則

「范冰冰請還錢」金主公開討債6700萬 5年了一毛沒還

下一則

蕭景鴻與安心亞錯位接吻 妻嗆：才唱完「3塊錢」就這樣

延伸閱讀

「再見1987」虐心倒數 方志友拍刑求戲 坐電椅失禁淚崩

「再見1987」虐心倒數 方志友拍刑求戲 坐電椅失禁淚崩
觀影說劇╱何超儀拍「拾荒法師」驚曝睡垃圾堆過敏起疹子

觀影說劇╱何超儀拍「拾荒法師」驚曝睡垃圾堆過敏起疹子
井柏然「早春晴朗」有沒有假戲真做？ 親密指導：喊卡瞬間就知道

井柏然「早春晴朗」有沒有假戲真做？ 親密指導：喊卡瞬間就知道
孫藝真稱養兒比拍戲難 玄彬拜託妻合照打碼

孫藝真稱養兒比拍戲難 玄彬拜託妻合照打碼

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆

NFL／湯姆布雷迪曾離隊11天 消瘦一大圈 仍挽不回超模老婆
搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食

搭機千萬別空腹 空服員曝「半數機上急救」全因登機前沒飲食