香取慎吾拍戲滑倒重摔 不顧傷勢「堅持咬牙演完」

香取慎吾為了入戲保持高度敬業精神。圖／Hami Video提供

香取慎吾、赤楚衛二主演的懸疑日劇 「空洞的十字架」本周日上演精彩大結局，赤楚衛二回憶演出後對自己頗為衝擊：「拍攝結束後，我連日常原本該怎麼說話、該和其他演員保持什麼距離都不知道，最初兩、三周仍受到與中原等人對峙戲的影響，讓我相當困惑。」

香取慎吾與赤楚衛二的情緒將在完結篇的樹海戲推向最高點，香取慎吾透露，拍攝前一天下過雨，布滿青苔的岩石看起來柔軟，底下卻相當堅硬，他依照劇本跌倒時遭到強烈撞擊，一度心想：「這次可能真的受傷了！」仍咬牙把戲演完。

赤楚衛二則表示，劇組大致按照故事發展順序拍攝，讓情緒可以一路累積到樹海中的對峙，兩人在不需要交談的情況下，便能從對方的動作和眼神判斷下一步，香取慎吾也形容，那是演員彼此「無聲交流」最過癮的時刻。

香取慎吾在拍攝時為了維持角色沉重封閉的狀態，在片場刻意不讓自己回到大家熟悉的「慎吾醬」，拍攝期間久違遇見合作演員瀧正則，對方問候：「慎吾醬，還好嗎？」香取慎吾才回應：「皮耶先生，好久不見！」便立刻察覺自己的狀態瞬間變太鬆。

赤楚衛二也證實，拍攝現場的香取慎吾與訪問時判若兩人，坦言：「現在回想起來，當時的他不是香取先生，而是中原，讓我感受到一種非比尋常的氣息。」

赤楚衛二則是為了擺脫角色籠罩生活的低氣壓，特地買了一台空氣清淨機，覺得它彷彿能將家中沉重的空氣一起吸走；香取慎吾透露，自己可以透過改變髮型切換狀態，當髮型或髮色改變，大腦便會跟著切換到下一份工作或日常生活，直到兩人在播出後接受訪問，終於能夠自在說笑，赤楚衛二才笑著表示：「真的，今天應該就能完全走出角色了。」

最新一集中，赤楚衛二走進遺族會場、跪地道歉，香取慎吾則從遠處觀察，對他為何執意扛下岳父犯下的罪產生懷疑；這也是香取慎吾與赤楚衛二在本劇首次同場拍攝的對手戲，為了呈現赤楚衛二踏入會場時的恐懼與壓力，瀨瀨敬久導演從他走過走廊的速度、手提包的位置，到手握門把後遲遲不敢推門的短短幾秒，都反覆調整並拍攝多次，赤楚衛二表示：「我只帶著『如果自己站在史也（角色）的立場，會怎麼道歉』這個念頭面對拍攝，道歉的心情便自然湧了出來。」

香取慎吾即使拍攝不會帶到自己的鏡位，仍全程留在現場注視赤楚衛二，直到導演喊卡後也久久沒有移動，他透露，該場戲實際是在垃圾處理場取景，休息時看著大型起重機不斷抓起、移動成堆垃圾，現場瀰漫的空虛感意外與劇情十分契合，香取慎吾表示：「那是一個與人命、罪惡等沉重主題非常契合、瀰漫著虛無感的地方，希望大家留意那股難以言喻、令人不舒服的氣氛。」

談起首次合作的感受，赤楚衛二形容香取慎吾擁有過去從未遇過的包容力，真正對戲時，更感受到難以看清全貌的明星氣場，表示：「在現場與香取慎吾對戲時，我感受到一種接納一切的寬廣，那是我過去從未感受過的。那或許就是所謂的明星特質，讓人有種看不到底的感覺。」

香取慎吾則盛讚赤楚衛二面對表演十分直接，沒有急著展現自己的用力感，更笑著預言：「等赤楚衛二到了我這個年紀，或許就會被稱為像石原裕次郎、勝新太郎那樣的巨星。」

香取慎吾和赤楚衛二在樹海上演重頭戲。圖／Hami Video提供