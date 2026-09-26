那英成都哽咽唱「彎彎的月亮」悼劉歡 全場動容

那英（左）和劉歡是多年的好友。（中新社檔案照）

中國著名音樂人劉歡於25日在上海因病病逝，享年63歲。歌手那英26日晚間於成都鳳凰山體育公園舉行演唱會，哽咽獻唱「彎彎的月亮」向摯友致敬。台下觀眾也齊聲應和，場面感人。

紅星新聞報導，那英當晚在台上表示：「今天早上接到了一個噩耗，我的良師益友劉歡老師，真的離開了我們，所以我想在這個舞台，唱一首他唱過的歌。」

那英常與劉歡同台演出，也曾同坐「中國好聲音」導師席，既是舞台上的伙伴，也是彼此懂得的知己。有現場觀眾感慨：「如今歌聲還在，人已遠行。那些同台的歲月，都成了懷念。」

劉歡逝世後，「彎彎的月亮」詞曲作者李海鷹接受媒體訪問時，語氣低沉地緬懷這位合作多年的老友，並以「天才」與「真實」評價劉歡對音樂的貢獻與為人。

李海鷹回憶，1989年完成「彎彎的月亮」後，曾尋找其他歌手試唱，但效果不如預期，隔天便專程飛往北京邀請劉歡演繹。他坦言，最初自己對這首歌的理解與劉歡的處理方式不同，但細聽後發現劉歡的詮釋極具個人魅力。

李海鷹提及「彎彎的月亮」中間有一段假聲，「是他自己唱出來的，也是他的一個創作。」

李海鷹說，在流行音樂和爵士樂 的即興演唱中，假聲的運用是常見的，但劉歡那一段的表現「非常出色」，讓這首歌真正走進了千家萬戶。他特別強調了一點：其他歌手後來錄這首歌的時候，都沒有這一段。 「這就是劉歡的一個獨創。」

談及劉歡的性格，李海鷹表示，劉歡為人樸實、坦誠，面對榮譽始終保持真實態度。身為創作者，他與演唱者劉歡雖分屬不同領域，但兩人對音樂皆抱持崇高追求，對於劉歡的離世深感惋惜與不捨。