譚松韻打劉學義巴掌NG 他不怒反哄 還陪玩黑白猜

譚松韻（古）呼劉學義巴掌。圖／摘自微博

古裝劇「蘭香如故」劇情迎來大婚高潮，譚松韻、劉學義戲裡上演強娶與反抗，戲外卻是另一番光景。譚松韻在婚禮戲中氣到賞劉學義一巴掌，原本只是想呈現角色的憤怒，沒想到第一次出手因力道不足被導演喊卡，重拍時又因真的打掉劉學義的底妝而滿臉歉意。劉學義不僅沒有介意，反而笑著安慰她「妳這小勁」，見她情緒仍有些低落，更主動陪玩「黑白猜」，直到把譚松韻逗笑才罷休。

劇中，「許蘭香」面對「林錦岐」以軍功為由強娶，滿腔怒火在大婚當天爆發，當場甩下一巴掌，並嗆聲：「你欺人太甚！」這場戲對情緒和動作都有一定要求，但譚松韻第一遍演出時顯得格外小心，力道沒有達到導演預期，因此被要求重新來過。

導演直接提醒她：「再用力一點來，直接給我搧巴掌了！」劉學義也在旁邊替她打氣，要她不要有所顧慮：「妳就用力。」譚松韻這才放開手腳再拍一次，沒想到這回效果太真實，直接把劉學義的底妝都打掉。

眼見自己真的把對手演員打到，譚松韻露出歉疚神情，劉學義卻沒有半點不悅，反而用輕鬆語氣化解她的尷尬，笑說：「沒事，妳這小勁！」不過即使得到安慰，譚松韻似乎仍沒有完全放鬆，情緒看起來還有些悶。

劉學義隨即換個方式哄人，伸出手指邀譚松韻玩起簡單的「黑白猜」，兩人就在拍攝現場一來一往玩了起來。原本還有些懊惱的譚松韻，終於被逗得笑出來，現場氣氛也從剛才的緊繃變得輕鬆。

「蘭香如故」近期熱度持續攀升，播放量已突破7億，隨著劇情進入大婚篇章，男女主角的情感衝突也成為討論焦點。這次幕後花絮曝光後，戲裡劍拔弩張、戲外自然互動的反差，讓不少粉絲直呼兩人CP感十足，也有人敲碗希望譚松韻與劉學義能再次合作。

譚松韻（左）打完劉學義呆若木雞。圖／摘自微博