日星町田啓太升格當爸 與妻子玄理誕下第1胎
日本知名演員町田啓太今天透過經紀公司官方網站，宣布他與同為演員的妻子玄理的第1個孩子平安出生。
「體育報知」報導，町田啓太與妻子玄理共同發表聲明：「在此向大家報告，我們的第1個孩子已經出生。」
對於家中增添了重要的新成員，町田啓太表示：「多了一個無可取代的存在，讓我更加感到肩負責任。雖然我們還有許多不足，但今後會以父母的身分一同成長，也會更加努力，精進演員這份工作。」
町田啓太也感謝一直以來身邊人的支持，並表示：「對於在懷孕、生產期間，給予我們溫暖體諒與關照的各位相關人士，我們由衷致上謝意。」
町田啓太於2022年與女演員玄理結婚，兩人因共同演出2017年電影「終著的場所」結識。當時兩人曾表示：「今後我們會互相扶持、共同努力，打造更加美好的未來，也會努力成為更好的人，以及更好的演員。」
町田啟太代表作品包括「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」、「今際之國的闖關者」、「九條的大罪」等，2020年憑藉「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」奪下「第106回日劇學院賞助演男優賞」及「第30回TV LIFE年度日劇大賞助演男優賞」，2022年更斬獲「GQ JAPAN Men of The Year年度突破男演員賞」，在日本、韓國都享有極高人氣。
玄理則是在日本出生的韓國籍女演員，能說日語、英語及韓語，2014年主演電影「聽水的聲音」，獲得第29屆高崎電影節最佳新人女演員等獎項，以演技派女星受到關注。
他們透過經紀公司官方網站共同發表聲明，宣布兩人的第1個孩子已經平安出生，正式升格為父母，也向支持與關照他們的人表達感謝。 他表示，家中多了一個無可取代的重要成員，讓自己更感受到責任，也會和妻子以父母身分一起成長，並持續精進演員工作。 兩人因2017年共演電影《終著的場所》而結識，之後於2022年結婚。町田啓太是知名男演員，玄理則以演技派女星身分受到關注。
精華 FAQ
他們透過經紀公司官方網站共同發表聲明，宣布兩人的第1個孩子已經平安出生，正式升格為父母，也向支持與關照他們的人表達感謝。
他表示，家中多了一個無可取代的重要成員，讓自己更感受到責任，也會和妻子以父母身分一起成長，並持續精進演員工作。
兩人因2017年共演電影《終著的場所》而結識，之後於2022年結婚。町田啓太是知名男演員，玄理則以演技派女星身分受到關注。
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