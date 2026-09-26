我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普15歲孫女用中文問候 習伉儷：沒想到長這麼高了

東北風暴襲紐約 航班延誤 霍楚警告：遠未結束

日星町田啓太升格當爸 與妻子玄理誕下第1胎

中央社東京26日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
町田啓太(左)與玄理的第1子平安出生。(取自oricon.co.jp)
町田啓太(左)與玄理的第1子平安出生。(取自oricon.co.jp)

日本知名演員町田啓太今天透過經紀公司官方網站，宣布他與同為演員的妻子玄理的第1個孩子平安出生。

「體育報知」報導，町田啓太與妻子玄理共同發表聲明：「在此向大家報告，我們的第1個孩子已經出生。」

對於家中增添了重要的新成員，町田啓太表示：「多了一個無可取代的存在，讓我更加感到肩負責任。雖然我們還有許多不足，但今後會以父母的身分一同成長，也會更加努力，精進演員這份工作。」

町田啓太也感謝一直以來身邊人的支持，並表示：「對於在懷孕、生產期間，給予我們溫暖體諒與關照的各位相關人士，我們由衷致上謝意。」

町田啓太於2022年與女演員玄理結婚，兩人因共同演出2017年電影「終著的場所」結識。當時兩人曾表示：「今後我們會互相扶持、共同努力，打造更加美好的未來，也會努力成為更好的人，以及更好的演員。」

町田啟太代表作品包括「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」、「今際之國的闖關者」、「九條的大罪」等，2020年憑藉「如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師」奪下「第106回日劇學院賞助演男優賞」及「第30回TV LIFE年度日劇大賞助演男優賞」，2022年更斬獲「GQ JAPAN Men of The Year年度突破男演員賞」，在日本、韓國都享有極高人氣。

玄理則是在日本出生的韓國籍女演員，能說日語、英語及韓語，2014年主演電影「聽水的聲音」，獲得第29屆高崎電影節最佳新人女演員等獎項，以演技派女星受到關注。

精華 FAQ

  • 他們透過經紀公司官方網站共同發表聲明，宣布兩人的第1個孩子已經平安出生，正式升格為父母，也向支持與關照他們的人表達感謝。

  • 他表示，家中多了一個無可取代的重要成員，讓自己更感受到責任，也會和妻子以父母身分一起成長，並持續精進演員工作。

  • 兩人因2017年共演電影《終著的場所》而結識，之後於2022年結婚。町田啓太是知名男演員，玄理則以演技派女星身分受到關注。

日劇 日本

上一則

「彎彎的月亮」勾起思鄉愁緒 中秋佳節作別劉歡

下一則

譚松韻打劉學義巴掌NG 他不怒反哄 還陪玩黑白猜

延伸閱讀

「直到T恤乾了」夏帆宣布結婚 入戲網友：別太常去洗衣店

「直到T恤乾了」夏帆宣布結婚 入戲網友：別太常去洗衣店
朴信惠第2胎女兒出生 回歸作「來自地獄的法官2」明年播出

朴信惠第2胎女兒出生 回歸作「來自地獄的法官2」明年播出
孫藝真稱養兒比拍戲難 玄彬拜託妻合照打碼

孫藝真稱養兒比拍戲難 玄彬拜託妻合照打碼
「陽光女子合唱團」入選東京影展 預告開箱翁倩玉家

「陽光女子合唱團」入選東京影展 預告開箱翁倩玉家

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了
跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰

跟風Trader Joe's？好市多一大一小帆布袋8.99元 配色意外掀論戰