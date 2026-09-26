「彎彎的月亮」勾起思鄉愁緒 中秋佳節作別劉歡

9月26日，對外經濟貿易大學在其官網發布訃告，該校退休教師、中國音樂家劉歡，于2026年9月25日上午9時52分在上海不幸病逝，享年63歲。資料圖為劉歡。 （中新社）

▲ 影片來源：YouTube＠MangoTV Music Channel（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

「遙遠的夜空，有一個彎彎的月亮，彎彎的月亮下面，是那彎彎的小橋……」

中秋 佳節，勾起無數人思鄉愁緒的動人歌曲「彎彎的月亮」又被輕吟淺唱。讓此曲走進千家萬戶的一位歌者，卻與故鄉之月作別。

音樂家劉歡25日上午9時52分在上海病逝，享年63歲。

對外經濟貿易大學26日發佈的訃告稱：劉歡老師集音樂教育、音樂創作和歌唱於一身，畢生致力於音樂事業，為高校音樂教育發展作出了重要貢獻。他的離去，是學校的重大損失，也是中國音樂界的重大損失。

金曲耳熟能詳 幾代人的共同記憶

劉歡1963年8月出生於天津。他大學就讀於國際關係學院，在1985年首都高校英語和法語兩項歌曲大賽中脫穎而出，從此在音樂的道路上一發不可收。

「心中的太陽」「少年壯志不言愁」「千萬次的問」「從頭再來」「好漢歌」「我和你」「鳳凰於飛」……翻開劉歡的歌單，一首首金曲耳熟能詳，拾撿起無數人的青春片段，成為幾代人的共同記憶。

「幾度風雨幾度春秋，風霜雪雨搏激流……」以委婉深沉之聲訴說崢嶸歲月裡的赤膽忠誠與蕩氣回腸；「千萬里我追尋著你，可是你卻並不在意……」唱出初出國門的中國人的困惑與情結；電視劇「水滸傳」中的一曲「大河向東流，天上的星星參北斗……」，讓「路見不平一聲吼」的好漢豪情火遍大江南北；北京奧運會開幕式上一曲「我和你，心連心，同住地球村……」，以舒緩溫情的歌聲讓世界在東西方交融中感受「地球村」的和諧之美……

見證時代變遷 也蘊藏對真善美的追求

上世紀80年代以來，劉歡以雄渾大氣又溫情婉轉的曲風，征服了無數觀眾，也成為中國原創流行音樂的一面旗幟。在他的歌聲中，有熱血擔當、俠骨錚錚，也有普通人的真摯情感、命運跌宕，見證著時代變遷，也蘊藏著對真善美的追求。

劉歡生前是中國音樂家協會第六屆理事、中國音樂家協會流行音樂學會副主席。中國音樂家協會26日發文悼念，稱劉歡集演唱、詞曲創作、影視配樂、音樂教育於一身，是中國當代流行音樂發展歷程中具有標誌性意義的音樂家。

「劉歡是中國內地流行樂壇標誌性人物，其創作一直致力於傳統民族民間音樂、現代流行音樂和西方古典音樂的跨界融合。」與劉歡相識多年的中國音協流行音樂學會常務副主席兼秘書長金兆鈞說。

他認為，劉歡在極為獨特的個性表達基礎上橫跨多種風格領域，達到了雅俗共賞的藝術境界。「他不是拿到譜就照本宣科，而是會用自己的理解去為作品注入更多靈魂。很多作品中的經典片段並非寫在原始譜面上，而是來自他的二度創作。」

劉歡創作和演唱了很多膾炙人口的音樂作品，但許多人不知道，大學老師才是他的正職。

從教三十餘載 深耕音樂美育講台

1991年起，劉歡在對外經濟貿易大學工作，擔任藝術教研室教師、副教授，直至2023年9月退休。從教三十餘載，他深耕音樂美育講台，曾多次獲得學校教學表彰，其主講的「西方音樂史」是學校美育經典課程，課堂座無虛席，深受學生喜愛。

他信奉「教學相長」「工夫在詩外」，經常在課堂上分享藝術創作的領悟心得，也鼓勵學生學一些看似「無用」的知識，修身養性，陶冶情操，提高審美。

「劉老師的課非常難搶，每次上課都是人山人海，過道都擠滿了人。」劉歡的一名學生回憶，「他上課非常認真，旁徵博引、幽默風趣、充滿激情，課下又低調內斂，平易近人，結課時還主動給同學們簽了名。」

多年來，劉歡始終深耕音樂創作，提攜扶持了一批原創音樂人，熱切期盼中國原創音樂能湧現更多精品力作。他曾說：「要原創更具力量，要音樂更有態度，要耳朵更加豐富。」

中國社會福利基金會「劉歡原創音樂公益金」發佈的訃告稱，2014年，劉歡發起和策劃原創音樂真人秀節目「中國好歌曲」並出任導師；2019年，他以個人名義捐贈資金，與湖南廣播影視集團（台）芒果V基金共同設立「劉歡原創音樂公益金」，為華語原創音樂搖旗吶喊。

「當旋律再次響起，我們依然熱淚盈眶」

劉歡的驟然離世讓業界深感震驚與悲痛，許多人紛紛追憶感念其「在音樂方面的專業、敬業和對藝術的赤誠之心」。「劉歡老師一路走好……」社交平台上，無數網民細數著記憶深處那些熟悉的歌曲，表達著對這位歌者的致敬和緬懷。

有導演製片人在社交平台上追憶這位老友，稱其有著「坦蕩磊落的胸襟、豪爽純粹的品性」，「這樣一顆滾燙赤誠之心，在人世間熱烈地燃燒過，把一曲曲蕩氣回腸的歌聲，深深鐫刻進一個時代的記憶里」。

金兆鈞認為，劉歡不僅具有深厚的文化素養和人文情懷，還有開放的跨界融合視野，既能吸收西方古典音樂、世界音樂的養分，也注重將傳統文化與民族音樂元素融入創作，拓寬了中國流行音樂的邊界，為改革開放以來中國音樂文化的建設作出了重要貢獻。

「劉歡老師是時代的歌者。」一位網友寫道，「他用一首首傳世之作，定格了一個時代的溫柔與磅礡。真正的留存，從來不是一場盛大的告別，而是當旋律再次響起時，我們依然會熱淚盈眶。」

一副黑框眼鏡，一條長圍巾，昂起頭一開嗓，長髮隨樂飛揚，一曲唱罷，餘音繞梁……舞台上，這位才華橫溢歌者的標誌性台風，曾引發眾多模倣。

如今，皎潔月色下，豪邁歌者乘「彎彎的小船」悠然遠去。但那些永不褪色的旋律，那些跨越山海的歌聲，仍將留在時光深處。