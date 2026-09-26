蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻在「三塊錢」MV中化身早餐店老闆。圖／相信音樂提供

蕭景鴻新歌「三塊錢」出自自己的真實經驗，他曾歷經低潮，口袋空空，翻遍全身也只找得出3塊錢，連吃飯都成問題，當時有家早餐店老闆娘認出他，但沒點破身分，只是默默給他多加兩塊肉餅，讓他感念至今。

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蕭景鴻回憶人生低潮、口袋裡只剩下3塊錢的艱苦歲月，感性表示：「一路走來這麼坎坷，但都過去了，這對我來說都是非常好的回憶以及人生很重要的階段。謝謝每個幫助我的人，包括早餐店老闆娘、去市場都會送我蔥的每位老闆、大姐等等。」

而始終陪伴他的太太，是他最想感謝的人，他深情說道：「謝謝她從我口袋只剩下3塊錢時，一路跟我吃苦、陪在我身邊沒有放棄；也在我身邊好好守護我們的家跟小孩，讓我無後顧之憂的朝我的夢想繼續前進。」

「三塊錢」MV特別選在早餐店拍攝，是因為蕭景鴻過去他常去一家早餐店用餐，老闆娘都會多放兩塊肉餅，告訴他：「送給你吃，是賣剩的。」但蕭景鴻知道，其實店裡還有不少肉餅，老闆娘只是找了一個不讓他有壓力的方式，想多送一點東西給他吃。對當時生活拮据的他而言，一點暖心的早餐，是他生活中的一點動力與支持。

適逢中秋假期，蕭景鴻也分享過往中秋節都會和家人團聚、一起烤肉，而今年則因「以我為名」巡迴演唱會高雄場將於中秋節隔天登場，特別將與家人團聚的時間留給演唱會彩排，他笑說今年的中秋節將在準備演出的過程中度過；為了帶給歌迷最完整的演出，他也提前投入彩排，以另一種方式度過這個特別的節日。蕭景鴻「以我為名」巡迴演唱會9月26、27日於高雄後台Backstage Live開唱。

蕭景鴻新歌「三塊錢」獻給一路陪伴他20年的妻子。圖／相信音樂提供