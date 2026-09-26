李榮浩失言被罵爆 井柏然到場「台上強指正宮」惹怒全網

井柏然(左)與超模劉雯日前一起看秀。(圖／摘自微博)

李榮浩昨（26）日中秋夜在上海開唱，好友井柏然帶著女友劉雯低調坐在包廂支持，李榮浩在台上當場大聲點名他，然而這段原本友好的互動，卻在網路引爆激烈大戰，李榮浩甚至因此遭到部分網友痛批失言。

井柏然近來因和孫千合作電視劇「早春晴朗」聲勢再攀升，不少劇迷都被劇中兩人的甜蜜互動迷瘋，戲裡戲外都大嗑CP。不過井柏然和超級名模劉雯交往7年眾所皆知，昨他們現身李榮浩演唱會，李榮浩喊出：「你們深愛的Luke（井柏然劇中角色名）今天也在！」隨後更故弄玄虛大賣關子表示「Luke 旁邊一定有一位對他人生非常重要的女士」，他打趣說是自己的太太楊丞琳 ，隨後又說「是雯雯今天也在」。

而看似正常的互動，卻讓劇迷和井柏然粉絲在網路上吵翻了，劇迷認為李榮浩在公開場合直接以劇中角色名「Luke」稱呼井柏然，卻又將現實中的正宮女友劉雯強制綁定在一起，嚴重破壞了劇中「欒念與尚之桃」的螢幕CP氛圍。

劇粉怒轟李榮浩身為圈內人卻不懂「人劇分離」，無視演員熱播期應維護的CP感。甚至有網友指出，先前劉雯僅是在海外社群平台無配文點贊井柏然的新劇宣傳照，就被指責是「宣示主權」，如今李榮浩台上這一喊，更是直接踩中劇粉地雷。

但另一邊的看法是，李榮浩與井柏然本就是多年至交好友，「早春晴朗」播出期間李榮浩甚至自掏腰包包場力挺兄弟。朋友在自己的演唱會上拿角色名開個玩笑互動，純粹是私下好交情展現出的「鬆弛感」。反觀部分劇粉把對戲劇角色的幻想投射到演員真實生活，強加「熱播期女友必須隱身」的隱形條約，才是真正的「界線感全無」。

儘管網路上兩派陣營吵得不可開交，井柏然與劉雯在演唱會上被點名後，在現場依然表現得相當自然、大方不躲不閃，也讓不少粉絲直呼「大方放閃才是最好的回應」。

李榮浩上海開唱。(圖／摘自微博)