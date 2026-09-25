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泰勒絲新MV太狂… 「格雷女」達珂塔強生、柯林法洛罕見同框助陣

娛樂新聞組／即時報導
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泰勒絲(中)新MV集結達珂塔強生(左)及奧斯卡影帝柯林法洛(右)共同演出。(取材...
泰勒絲(中)新MV集結達珂塔強生(左)及奧斯卡影帝柯林法洛(右)共同演出。(取材自Instagram)

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）新歌再出招，這次不只音樂有話題，連MV都找來兩位好萊塢大咖助陣。泰勒絲最新單曲「Patient Zero」25日正式推出，同步曝光電影感十足的MV預告，找來「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）及奧斯卡影帝柯林法洛（Colin Farrell）共同演出，三大明星罕見同框，瞬間掀起全球討論。

「Patient Zero」收錄在泰勒絲最新推出的「The Life of a Showgirl：The Encore」，其中最受矚目的「Patient Zero」，內容聚焦一段令人想逃離的有毒關係。泰勒絲受訪時透露，歌曲靈感來自她與朋友聊天時，談到一名舊情人曾提出一個相當尷尬的感情要求，讓她進一步發展成歌曲故事。

相比歌曲內容，MV更成為這次宣傳的最大彩蛋。泰勒絲不只擔任主演，更親自執導。最新曝光的短短預告中，泰勒絲與達珂塔強生多次同框，包括兩人隔著洗手台對望、一起跳入水中，以及並肩站在墓地等畫面，氣氛神祕又帶有濃厚懸疑感。

柯林法洛則在預告後段現身，只見他從一輛車走出，接著與泰勒絲、達珂塔強生碰面，三人全都穿著黑色服裝，讓外界更加好奇MV究竟藏著什麼故事。泰勒絲也透過社群及節目曝光更多畫面，吊足粉絲胃口。

值得一提的是，達珂塔強生與泰勒絲本來就是多年好友，這次首次在MV中正式合作，達珂塔受訪時形容兩人合作「非常棒」，直言很享受這次拍攝。

而泰勒絲此次又選擇在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）首播MV，也讓這次作品更添話題。她不僅將在頒獎典禮上亮相，還將成為首位獲頒「Artist-Director Award」的藝人，肯定她近年在音樂影像創作上的表現。

泰勒絲在新MV中不只擔任主演，更親自執導。(取材自Instagram)
泰勒絲在新MV中不只擔任主演，更親自執導。(取材自Instagram)

精華 FAQ

  • 最受關注的是〈Patient Zero〉MV找來達珂塔強生與柯林法洛助陣，三位大咖罕見同框，且泰勒絲還親自參與執導，讓整支作品充滿話題性。

  • 泰勒絲表示，歌曲靈感來自她和朋友聊天時提到的一段舊情人往事，對方曾提出尷尬的感情要求，因此她把這段經歷延伸成有毒關係的歌曲故事。

  • 泰勒絲選擇在VMAs首播這支MV，並將現身典禮；同時她也會成為首位獲頒Artist-Director Award的藝人，象徵她在音樂影像創作上的成就獲得肯定。

泰勒絲 好萊塢 奧斯卡

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