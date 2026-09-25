泰勒絲新MV太狂… 「格雷女」達珂塔強生、柯林法洛罕見同框助陣

泰勒絲(中)新MV集結達珂塔強生(左)及奧斯卡影帝柯林法洛(右)共同演出。(取材自Instagram)

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）新歌再出招，這次不只音樂有話題，連MV都找來兩位好萊塢 大咖助陣。泰勒絲最新單曲「Patient Zero」25日正式推出，同步曝光電影感十足的MV預告，找來「格雷女」達珂塔強生（Dakota Johnson）及奧斯卡 影帝柯林法洛（Colin Farrell）共同演出，三大明星罕見同框，瞬間掀起全球討論。

「Patient Zero」收錄在泰勒絲最新推出的「The Life of a Showgirl：The Encore」，其中最受矚目的「Patient Zero」，內容聚焦一段令人想逃離的有毒關係。泰勒絲受訪時透露，歌曲靈感來自她與朋友聊天時，談到一名舊情人曾提出一個相當尷尬的感情要求，讓她進一步發展成歌曲故事。

相比歌曲內容，MV更成為這次宣傳的最大彩蛋。泰勒絲不只擔任主演，更親自執導。最新曝光的短短預告中，泰勒絲與達珂塔強生多次同框，包括兩人隔著洗手台對望、一起跳入水中，以及並肩站在墓地等畫面，氣氛神祕又帶有濃厚懸疑感。

柯林法洛則在預告後段現身，只見他從一輛車走出，接著與泰勒絲、達珂塔強生碰面，三人全都穿著黑色服裝，讓外界更加好奇MV究竟藏著什麼故事。泰勒絲也透過社群及節目曝光更多畫面，吊足粉絲胃口。

值得一提的是，達珂塔強生與泰勒絲本來就是多年好友，這次首次在MV中正式合作，達珂塔受訪時形容兩人合作「非常棒」，直言很享受這次拍攝。

而泰勒絲此次又選擇在MTV音樂錄影帶大獎（VMAs）首播MV，也讓這次作品更添話題。她不僅將在頒獎典禮上亮相，還將成為首位獲頒「Artist-Director Award」的藝人，肯定她近年在音樂影像創作上的表現。

泰勒絲在新MV中不只擔任主演，更親自執導。(取材自Instagram)