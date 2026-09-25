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養孩子像開盲盒？英國名校讀1年 袁詠儀張智霖帥兒爆休學

世界新聞網╱即時報導
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張智霖和袁詠儀育有一子。（中通社檔案照）
張智霖和袁詠儀育有一子。（中通社檔案照）

港星張智霖與袁詠儀的 19 歲獨子「魔童」張慕童，擁有約 185 公分的修長身材與帥氣外型。原本考上英國倫敦藝術大學攻讀數位媒體藝術專業的他，不料僅就讀一年便毅然決定退學，轉赴美國專攻木吉他。消息傳出後引發熱議，「向太」陳嵐更感嘆「養孩子像開盲盒」，直言父母擁有為孩子當後盾的能力，遠比高壓逼迫更重要。

綜合「鏡報」「香港01」等報導，面對兒子拒絕完成大學學業的決定，張智霖與袁詠儀起初曾產生分歧。重視心智成熟度的袁詠儀原本希望兒子按部就班完成學業；崇尚自由的張智霖則認為「讀萬卷書不如行萬里路」。經過深入溝通，夫妻倆最終選擇尊重兒子深耕音樂的熱情，張智霖更透過人脈替兒子牽線名師深造。

事實上，袁詠儀過去曾是標準「虎媽」，早年高壓管教導致親子關係惡化，兒子甚至曾說出「想換媽媽」，讓她大受打擊。隨後她調整教育方針，退居為平等的傾聽者，但仍嚴格要求做人基本教養，並明確表態絕不動用演藝圈人脈替他鋪路。

張慕童也展現出靠實力說話的骨氣。在 2026 年 8 月張智霖的廣州演唱會上，他以樂團吉他手身分全程登台伴奏。這場父子同台是他主動向製作團隊自薦，並通過音樂總監嚴格考核才獲選；演出中途遭遇吉他斷弦危機，他也臨危不亂冷靜化解，沉穩表現贏得團隊認可。

近年積極經營個人頻道的「向太」陳嵐，近日也在影片中大談育兒心經。她以張智霖夫婦的兒子為例，感嘆養育子女猶如「開盲盒」：「每一個孩子都有他自己的命。」她認為父母最核心的責任是具備為子女「兜底」的能力，這比盲目砸錢「雞娃」重要得多。

向太的論調發布後引發熱議。有人認同興趣與專長比文憑重要；但多數網友則感嘆，星二代擁有龐大家庭資源才能盡情「試錯」，一般普通家庭的孩子仍需要大學文憑作為求職門檻，顯示社會對教育起跑線的看法依然分歧。

精華 FAQ

  • 他原本在英國倫敦藝術大學攻讀數位媒體藝術，卻只讀1年就決定退學，轉赴美國專攻木吉他，顯示他更想把重心放在音樂發展上。

  • 袁詠儀較重視學業與心智成熟，希望兒子按部就班完成大學；張智霖則較支持自由探索，認為實踐與經歷同樣重要，最後夫妻協調後選擇尊重兒子。

  • 她認為每個孩子都有自己的路，父母最重要的是具備替孩子兜底的能力，而非只會砸錢逼讀書。這說法引發是否需要文憑、以及星二代資源優勢的討論。

香港

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