張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

中國影視產業斷崖式下墜，張晨光也受到波及，他今天為好友周丹薇個展站台，鬆口今年至今一部正式的戲也沒接到，只客串過2天那種。70歲的他可沒打算躺平，除了積極經營自媒體、拍短劇，每天至少花2小時健身，原本的六塊肌還有四塊，只是頭髮沒白，胸毛都白了。

張晨光當年憑華視「京城四少」奪下首座金鐘影帝，此後順應時代潮流，硬學台語拍本土劇，居然又以民視「日正當中」再封帝，24年前重心移至對岸，依舊有聲有色，交出「那年花開月正圓」、「流金歲月」等精采作品，戲約不斷。

不過碰上中國影視寒冬，張晨光感嘆，在頒獎典禮碰上許多大腕演員，時間都空了出來，價格也都好商量，但他不想參和，在小紅書 等自媒體拍短影音，這次回台，除了參加周丹薇的個展，也會排練王偉忠舞台劇「醒村原來是醬」，因為高雄岡山鎮正是他的出生地，格外有意義，但只是擔任說書引言人，婉拒參演，把機會留給別人。

出道44年，張晨光名利雙收，但至今從不言退，「不會去想，我的公司十幾個人，我退了他們怎辦？這些支撐著我」，也認為如果退休 ，少了喜歡的工作必然迅速老化，他指指沒有染黑的頭髮：「可能會因為憂鬱煩躁都白掉了。」認為年紀雖大，但不要被世俗眼光綁住，心態決定姿態，活出自己的生活，不要停下來。

接他開始搞笑自虧胸前的招牌胸毛：「可是胸毛已變白了！」以前跟女星岳翎對戲，她以為是線頭，伸手來拔，結果他慘叫：「那是我的胸毛！」岳翎羞到臉都紅了。

關於運動，張晨光直言就 是自律，每天拉單槓、深蹲、做瑜珈、洗桑拿，天天2小時下來，健檢時「三不高」，唯有志氣高。

張晨光也提到過去周丹薇曾辛苦求子卻不得，但老天爺卻讓她在琉璃創作領域大放異采，「阿丹啊，如果有兒子，就不會把心思擺這（琉璃）上面了，沒得到兒子，老天爺給了她手藝，兒子成群（指作品們）啊 ，這是她的成就 」。

同場的陳美鳳先前邀沈伯洋上「美鳳有約」YT點閱破紀錄飆到24萬，她表示「歡迎不同政黨來」，至於會不會介意節目始終與金鐘無緣，張晨光立刻苦勸：「千萬別，哪天得了，節目莫名其妙就沒了。」像他的2座金鐘獎至今沒帶回家，深信金鐘魔咒會毀掉事業，也說陳美鳳的「美鳳有約」應該可以做到90歲。

周丹薇秀出當年跟張晨光合作過年特別節目「小氣財神」。記者趙大智／攝影

好多人等著跟張晨光合照。記者林士傑／攝影