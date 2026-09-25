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赴國宴穿得太性感？貝佐斯妻子深V黑禮服又「搶戲」

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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亞馬遜創辦人貝佐斯和妻子桑切斯（Lauren Sánchez Bezos）。（路...
亞馬遜創辦人貝佐斯和妻子桑切斯（Lauren Sánchez Bezos）。（路透）

據Page Six報導，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的妻子桑切斯（Lauren Sánchez Bezos），出席美國總統川普（Donald Trump）為中國國家主席習近平舉行的白宮國宴時，以一身黑色禮服亮相，卻因大膽造型引發網友熱議。

桑切斯當晚身穿一襲黑色復古亞歷山大・麥昆（Alexander McQueen）禮服，採平口露肩設計，並以深V領口展現性感風格。她搭配一條鑽石項鍊，項鍊鑲嵌多顆大型祖母綠切割鑽石，中央更垂墜一顆巨型祖母綠切割鑽石，另戴上搶眼的超大鑽石垂墜耳環，整體造型相當吸睛。

不過，桑切斯的穿搭也在社群媒體引發兩極反應。有網友認為，她選擇如此性感的禮服出席白宮國宴並不恰當，批評服裝過於暴露，也有人質疑這樣的造型是否符合正式場合的服裝禮儀。

相比之下，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）當晚身穿黑色Dolce & Gabbana長褲，搭配聖羅蘭（Saint Laurent）白色蝴蝶結領襯衫，風格俐落優雅。川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）則穿上由曾為蕾哈娜（Rihanna）設計服裝的中國設計師郭培打造的無肩帶珠飾禮服。

這並非桑切斯首次因出席重要場合的穿搭引發討論。2024年，她曾穿著一襲透視感十足的紅色馬甲禮服；2025年，她又以黑色禮服搭配一條鑲嵌約200克拉祖母綠的項鍊亮相。

今年川普總統就職典禮期間，桑切斯也曾因穿著白色蕾絲內衣若隱若現的造型成為話題。當時她曾表示，自己原本以為穿得「很保守」，對整體造型也「感到非常驕傲」。

精華 FAQ

  • 她身穿一襲黑色復古Alexander McQueen禮服，採平口露肩與深V領口設計，並搭配巨型祖母綠鑽石項鍊和超大垂墜耳環，整體相當吸睛。

  • 部分網友認為，她在白宮國宴這類正式場合穿得過於性感、暴露，質疑是否符合服裝禮儀，因此在社群媒體上掀起兩極討論。

  • 內文指出，梅蘭妮亞以黑色長褲和白色蝴蝶結襯衫展現俐落優雅，伊凡卡則穿無肩帶珠飾禮服；相較之下，桑切斯的造型更具話題性。

國宴 貝佐斯 亞馬遜

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