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教科書式闢謠… 王嘉爾親口否認秘戀宋雨琦：如果要追早就追了

娛樂新聞組／即時報導
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王嘉爾(見圖)受訪時親口否認與宋雨琦交往的傳聞。(取材自微博)
王嘉爾(見圖)受訪時親口否認與宋雨琦交往的傳聞。(取材自微博)

香港藝人王嘉爾與大陸女星宋雨琦的感情傳聞延燒多年，兩人「秘戀7年」更曾多次登上熱搜。近日，王嘉爾受訪時首度正面回應相關傳聞，不僅直接否認與宋雨琦交往，更親口證實目前單身，一句「如果是的話早就追了」，讓這場多年緋聞再掀討論。

面對記者詢問是否與宋雨琦秘密交往多年，王嘉爾乾脆回答「沒有」，至於網傳宋雨琦曾見過他父母，他也直接澄清，「好多人都見過我父母，但她沒有」。當被追問未來是否會追求宋雨琦時，他則笑說，「如果是的話早就追了。」一連串回應毫不拖泥帶水，也讓網友直呼是「教科書式闢謠」。

王嘉爾透露，自己私下與宋雨琦仍有正常溝通，雙方關係並沒有外界想像得複雜；不過，兩人從未特別談論網路上的戀愛傳聞。當被問及對宋雨琦的看法，他也大方表示「她好啊」，但對於是否有進一步發展，則明確否認。

事實上，兩人的緋聞並非近日才出現。過去因音樂合作、綜藝節目同框等互動，曾被外界多次解讀感情不尋常，2022年更曾有相關影片在網路流傳，引發戀情猜測。當時王嘉爾工作室曾發聲明否認，表示網傳影片涉及惡意剪輯，並採取報警等處理。此後兩人公開互動並不多，但相關傳聞仍不時被重新翻炒。

對於感情狀態，王嘉爾這次也說得相當明白，透露自己目前是單身。年過30歲後，他目前最在意的仍是事業發展。

從多年前的傳聞到如今親自回應，王嘉爾此次直球對決，明確表示兩人並非外界盛傳的戀愛關係，坦率態度引起網友熱議。

王嘉爾受訪時親口否認與宋雨琦(見圖)交往的傳聞。(取材自微博)
王嘉爾受訪時親口否認與宋雨琦(見圖)交往的傳聞。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他在受訪時直接否認與宋雨琦交往，明確表示「沒有」秘戀多年，對外界多年熱議的戀情傳聞做出正面澄清，態度相當乾脆。

  • 王嘉爾表示兩人私下仍有正常溝通，關係沒有外界想像複雜；但他也強調雙方從未特別討論網路上的戀愛傳聞，並未有進一步發展。

  • 因為兩人過去有音樂合作與綜藝同框，常被解讀有曖昧互動，2022年還曾流出相關影片。王嘉爾工作室當時已否認並指涉惡意剪輯，如今他本人再度親口澄清。

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