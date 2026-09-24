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媽媽是炎亞綸狂粉 SKE48佐藤佳穂幫母追星

記者梅衍儂／即時報導
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佐藤佳穂說媽媽是炎亞綸的粉絲。記者林士傑／攝影
佐藤佳穂說媽媽是炎亞綸的粉絲。記者林士傑／攝影

日本女團SKE48今（24日）訪台，為明天的台北演出暖身，16名成員抵台後接受台灣媒體聯訪，沒想到第一個留下深刻印象的就是台北塞車。成員笑說，雖然在車上待了比較久，卻也因此多了時間欣賞沿途風景，「不管是街上還是我們搭的巴士，到處都有閃亮亮的霓虹燈」，反而覺得相當幸運，也期待這次能抽空在台灣走走。

她們對台灣印象都很不錯，佐藤佳穂說媽媽是炎亞綸的粉絲，過去不但常看台劇，也曾帶她到名古屋參加炎亞綸的見面會，這次出發前更特別交代她「記得買鳳梨酥回來」。

聊起美食，眾人話匣子大開，河村優愛提到名古屋知名的「台灣拉麵」，直到日前在直播詢問粉絲推薦美食，才發現「台灣根本沒有台灣拉麵」，讓她相當驚訝。至於來台是否需要忌口？成員們決定先吃再說，笑稱吃進去的熱量，明天會在舞台上全力消耗；相川暖花更自曝演出前已經胖了6公斤，索性決定在台灣再吃胖4公斤，「湊滿10公斤，回日本再認真減肥。」

野村実代被其他團員公認「吃不胖」，她表示，平時不會忌口，但這次到台灣更想要放膽吃珍珠。被問到一次能吃幾個月餅，其他成員拱她吃「30顆」，她也笑回：「好的，我會加油。」

太田彩夏口條流利。記者林士傑／攝影
太田彩夏口條流利。記者林士傑／攝影

大村杏人氣相當高。記者林士傑／攝影
大村杏人氣相當高。記者林士傑／攝影

河村優愛介紹名古屋美食。記者林士傑／攝影
河村優愛介紹名古屋美食。記者林士傑／攝影

荒野姫楓中文還不錯。記者林士傑／攝影
荒野姫楓中文還不錯。記者林士傑／攝影

日本女團SKE48中秋連假要在台開唱。記者林士傑／攝影
日本女團SKE48中秋連假要在台開唱。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 她們此行是為明天的台北演出暖身，16名成員抵台後接受聯訪。第一印象是台北塞車，但也因此多看了沿途風景，對街上和巴士上的霓虹燈感到新鮮又幸運。

  • 佐藤佳穂表示媽媽是炎亞綸的粉絲，過去常看台劇，還曾帶她到名古屋參加炎亞綸見面會。這次出發前，媽媽也特別叮嚀她要記得買鳳梨酥回來。

  • 團員們聊到台灣美食時相當興奮，河村優愛甚至驚訝台灣沒有名古屋的台灣拉麵。她們笑說先吃再說，熱量明天在舞台消耗；相川暖花還自曝胖了6公斤，打算在台灣再吃4公斤。

日本 炎亞綸

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