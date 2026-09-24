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包小松爆料超過20年沒見面 包偉銘認了兄弟「很不熟」

記者林怡秀／即時報導
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包偉銘（右）爆料包小松小孩以為爸爸是陪玩的。圖／東森綜合台提供
包偉銘（右）爆料包小松小孩以為爸爸是陪玩的。圖／東森綜合台提供

東森綜合台「花甲少年趣旅行」全新一季推出重磅企劃「花甲少年之半熟朋友」，透過一位主揪藝人挑選兩位半熟朋友，盼望藉由一趟旅行讓彼此的感情再加溫！本週六（26日）晚間 8 點將播出「雙北之旅」，由藝人包小松擔任主揪人，邀請半熟好友包偉銘、曹雅雯一同出發，三人究竟能否在這趟旅程中越變越熟？

包小松身為這次的主揪人，坦言製作單位當初要求他找兩位圈內的半熟朋友時，讓他大傷腦筋：「我就說圈內朋友我真沒朋友，只能就近找曾合作過的人。」第一個想到的就是曹雅雯：「因為我們曾經在歌唱選秀節目擔任評審，但其實跟她真的沒有很熟，頂多算點頭之交。」

至於另一位半熟朋友，則是哥哥包偉銘。「這種節目一定要找他，他簡直是『不老妖怪』，也經常來『花甲』玩。但要說我們算不算半熟朋友？其實是真的不熟，我給我們的關係定義是『三分熟』：第一分熟，是因為我們都姓包；第二分熟，是我們曾經一起生活過，那時我還懵懵懂懂、年少無知；第三分熟，是以曾經同台工作短短兩三年來看，而且那段時間已經是距離現在四十年前、我二十幾歲的階段了。」

包偉銘則感性表示，自從包小松結婚生子後，兩人就沒什麼交談，再次看到親弟弟覺得心裡有點小悸動：「看到你我們很開心，你終於走出來了！平時連問候的一句話都沒有，很感謝製作單位讓我們有這個機會相處。」包偉銘甚至加碼爆料，包小松的兒子竟然不知道爸爸有工作：「小松說他從小一路帶小孩，兒子跟同學介紹爸媽職業時，竟然說『我媽是主播，我爸是專門陪我玩的』！」

包偉銘笑說，兩人雖然是有血緣關係的兄弟卻很不熟，很像小時候是鄰居、後來在社會上相認的感覺：「我們大概超過二十年沒見面了，就連過年過節也不會聚在一起。」包小松隨後突然自爆內幕：「為什麼過年過節沒見面？因為那時候我沒結婚沒小孩，去大哥家要給紅包，所以為了避免包紅包，索性就不去了！」幽默發言笑翻眾人。

「花甲少年之半熟朋友」找來主揪人包小松（右），邀請兩位半熟朋友包偉銘（左）、曹雅...
「花甲少年之半熟朋友」找來主揪人包小松（右），邀請兩位半熟朋友包偉銘（左）、曹雅雯（中），一同暢遊雙北。圖／東森綜合台提供

精華 FAQ

  • 因為製作單位希望他找兩位圈內半熟朋友，他苦思後認為哥哥包偉銘最適合，還說對方常上節目、很有話題性，也算是最能促成互動的人選。

  • 包小松解釋，1分熟是因為同姓包，1分熟是曾一起生活過，另1分熟則是40年前短暫同台工作過，但之後長期少聯絡，所以才自稱3分熟。

  • 包偉銘透露兩人超過20年沒見，連過年過節都不聚；包小松則自爆以前沒結婚沒小孩時，怕去哥哥家要包紅包，才乾脆少去，逗笑全場。

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