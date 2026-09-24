人生沒有小角色 游本昌：哪怕只是背景板 也要「有戲」

中國國家話劇院表演藝術家、國家一級演員游本昌因病去世，享壽93歲。(取材自微博)

「鞋兒破，帽兒破，身上的袈裟破；你笑我，他笑我，一把扇兒破……哪裡有不平哪有我……」

那個搖著破扇、穿著破袈裟、瘋癲又清醒的「濟公」，永遠謝幕了。知名表演藝術家、中國國家話劇院一級演員游本昌，24日凌晨在北京逝世，享耆壽 93 歲。

中國國家話劇院24日晚間發布的生平表示：「游本昌同志 在長期的戲劇藝術創作工作中，樹立全心全意為人民服務的思想，具有崇高的藝術理想追求和扎實的戲劇創作理論功底，創作了眾多經典生動、真實感人的藝術作品，圓滿完成組織交給的各項工作任務，為社會主義文藝事業繁榮發展作出了突出貢獻。」

游本昌 1933 年 9 月生於江蘇泰州，自少年時期起便展現對文藝的熱愛與對進步思想的追求。

「在南京讀高中時，我就知道文藝工作者要站在無產階級和人民大眾的立場，並且牢記在心，一輩子不忘。」游本昌生前接受新華社記者專訪時曾這麼說。

1952 年 9 月，游本昌進入中央戲劇學院華東分院（上海戲劇學院前身）就讀。1956 年 9 月，進入中央實驗話劇院（中國國家話劇院前身之一）擔任演員。

搭乘火車來到首都北京，游本昌夢想著能在國家級的戲劇舞台上大展抱負。沒想到此後近 30 年間，他所飾演的 79 個角色中，有 77 個都是跑龍套的配角，有些甚至連一句台詞都沒有。

心理落差之大可想而知。他當時安慰自己：「條件好的演員就是魚頭、海參，是大菜。我呢，就是那提味的蔥薑蒜。沒有佐料，這道菜也不行。」

於是他立志當個好「佐料演員」，對任何一個角色都不肯輕視半分，只要站上舞台，哪怕只是個背景板，也要做一個「有戲」的背景板。

功夫不負有心人。1984 年，游本昌攜啞劇《淋浴》登上央視春晚舞台，憑藉出色表演大放異彩，也因此獲得與「濟公」結緣的契機。

起初，游本昌因喜劇表演經驗較少讓導演心裡沒底，直到想起小時候聽蘇州評話的經歷，學著說書先生的腔調與神態，一下子便演活了濟公的「瘋」與「癲」。

電視連續劇《濟公》播出後紅遍大江南北，游本昌活靈活現的演技也成為一代電視觀眾難以磨滅的共同記憶。

那一年游本昌 52 歲，「濟公」是他演藝生涯中扮演的第 80 個角色。

「年輕時候累積，機會都是自己創造的，莫問大小。只要努力，總能改善自己，總能進步。」他說。

2020 年，游本昌接到電視劇《繁花》的拍攝邀約。迎面而來的首要挑戰便是單機位拍攝——演員必須在同一場戲中重複表演多遍，這與話劇舞台及一般電視劇的多機位拍攝有極大不同。

「我痛苦至極，尷尬至極。一個快 90 歲的老演員，在片場連機位都跟不上。」他後來回憶道，收工後回到房間對著手機反覆練習，第二天終於順利過關。

在長達 70 年的藝術生涯中，游本昌恪守「沒有小角色，只有小演員」的藝術信條，跨越舞台與螢幕，塑造了許多深受廣大觀眾喜愛的藝術形象，並於 2024 年榮獲第 32 屆中國電視金鷹獎「中國文聯終身成就獎」。

游本昌也始終沒有忘記投入文藝工作的初心。2024 年初，他鄭重向黨組織遞交入黨申請書，並於 2025 年以 92 歲高齡加入中國共產黨。

「這一生中，我多次萌生入黨心願，但始終藏在心裡，覺得自己還不夠、還差得很遠。如今，我終於成為這個光榮集體的一員。儘管已年逾九旬，我仍堅持終身學習、終身進步，在思想和行動上永不懈怠。」

斯人已逝，言猶在耳。

中國戲劇家協會分黨組書記、駐會副主席陳湧泉表示：「游本昌留給我們的，不只是一系列經典舞台與螢幕形象，更有老藝術家對黨忠誠的堅定信仰、崇德尚藝的崇高戲德、紮根人民的創作立場，以及不計得失的奉獻精神。」

晚年的游本昌仍將主要精力投入戲劇事業：在海內外巡迴演出話劇《弘一大師·最後之勝利》，傳播中華優秀傳統文化；發起戲劇教育公益項目，在全國多地農村播撒夢想的種子……

游本昌曾表示，從事戲劇教育不是為了培養專業人才，而是為了幫助人們更好地生活。

這份初心，讓戲劇走出了舞台，走向更廣闊的人間。

生前接受新華社記者專訪時，游本昌曾以登山作比喻，留給觀眾一段關於人生的勉勵：「人生如登山。奮鬥者永不滿足，奮鬥永無止境。」

從龍套，到「濟公」，再到《繁花》中的「爺叔」，游本昌用無數個角色詮釋了他一生的追求，留給世人一個「永不懈怠」的背影。