汪小菲與馬筱梅同框現身北京 邀台灣朋友親臨走走

中國國台辦主辦的「2026兩岸同胞迎中秋聯誼活動」23日在北京雁棲湖舉行，汪小菲難得接受台媒採訪。記者陳宥菘／攝影

中國國台辦主辦的「2026兩岸同胞迎中秋 聯誼活動」23日在北京雁棲湖舉行，作為知名兩岸婚姻家庭代表的汪小菲 與馬筱梅，也驚喜同框現身會場。汪小菲難得接受台媒採訪，身為北京人的他表示，「你讓我說北京好，我能跟你說上一整晚」，強調北京非常值得台灣朋友親自前來走走看看。

汪小菲在會場受訪時說，民間代表真正的兩岸民意，這麼多台商、台灣的朋友相聚在雁棲湖過中秋，而且最近看到很多兩岸合拍的電影，「我覺得現在挺熱絡的，北京的台商活動、兩岸民間活動蠻多的」。

被問及是否看過以北京為背景的最新劇集《早春晴朗》，以及會如何介紹北京時，汪小菲笑著回答說，「我就是北京人，你讓我說北京好，我能跟你說一晚。」

「你看我們現在所在的雁棲湖也是北京，進到CBD也是北京，到了胡同、二環裡也是北京」，汪小菲自信地表示，北京首先面積大、風土人情非常遼闊，歷史沈澱也非常悠久，而且這座城市「非常包容、極其包容」，無論在文化、人文還是經濟，既包容又國際化。

他建議，可以到雁棲湖看風景、去胡同裡轉一轉，再到CBD感受現代的北京，「北京挺值得來的」。

根據國台辦介紹，「月滿京華 情牽兩岸——2026年兩岸同胞迎中秋聯誼活動」9月23日在北京雁棲湖舉行，兩岸嘉賓400餘人參加，其中台灣相關界別代表、知名企業家及在京台胞等300餘位台灣嘉賓參加。

中國國台辦主辦的「2026兩岸同胞迎中秋聯誼活動」23日在北京雁棲湖舉行，作為知名兩岸婚姻家庭代表的汪小菲與馬筱梅，也驚喜同框現身會場。記者陳宥菘／攝影