我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普秀新停機坪 稱習近平精通石材喜歡花崗岩

習近平希望美堅持反台獨 慎重處理台灣問題

F3+五月天阿信將登台北大巨蛋 強撞九合一大選

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
五月天阿信(右起)、吳建豪、周渝民跟言承旭將一起登上台北大巨蛋。圖／相信音樂提供
五月天阿信(右起)、吳建豪、周渝民跟言承旭將一起登上台北大巨蛋。圖／相信音樂提供

五月天阿信、言承旭、吳建豪跟周渝民合作「F✦FOREVER恆星之城」巡演，本周升級在中國杭州回歸，並宣布11月28、29日空降台北大巨蛋，4人心情同樣雀躍，也讓粉絲期待經典級嘉賓登場。

新版的「F✦FOREVER恆星之城」巡演主攻體育場，他們斥資新台幣5億打造極致舞台，像是零死角金字塔升降台、全方位環場「逐星號」，五月天阿信日前在社群揭祕新舞台、解鎖合唱新曲目、四人Solo改版以及經典級嘉賓助陣，讓歌迷期待破表。

五月天阿信、言承旭、吳建豪跟周渝民準備煥然一新的節目內容，提前租下排練場，以1:1模擬真實舞台空間彩排，吳建豪邀請美國Daniel Cloud Campos來台協助調整，宛如一場百老匯秀；言承旭、周渝民各自送上全新演出，言承旭說：「心情很興奮，甚至帶了點像新人剛出道時的緊張感！」

對於首度站上大巨蛋舉辦演唱會，言承旭直呼相當幸福，「希望大家暫時放下生活，好好開心一次」；周渝民想起上次在大巨蛋擔任五月天演唱會嘉賓，這次承載了再次出發的意義，「對我來講有有始有終的感覺」；吳建豪則認為非常不可思議，「應該會很多好友會來看，我會好好珍惜和努力」。

28日也強碰今年台灣的九合一地方選舉投票日。門票10月4日起下午2點在拓元售票啟售，台新Richart卡友專區可於當天下午1點優先搶購。

吳建豪的升級演出宛如百老匯秀。圖／相信音樂提供
吳建豪的升級演出宛如百老匯秀。圖／相信音樂提供

五月天阿信日前在社群揭祕新舞台。圖／相信音樂提供
五月天阿信日前在社群揭祕新舞台。圖／相信音樂提供

言承旭認為站上大巨蛋相當幸福。圖／相信音樂提供
言承旭認為站上大巨蛋相當幸福。圖／相信音樂提供

周渝民精心準備全新演出。圖／相信音樂提供
周渝民精心準備全新演出。圖／相信音樂提供

精華 FAQ

  • 本次「F✦FOREVER恆星之城」巡演將於11月28、29日空降台北大巨蛋，4人對首度在該場館開唱都相當期待，也讓粉絲關注可能出現的經典級嘉賓。

  • 新版巡演主攻體育場規格，斥資新台幣5億打造零死角金字塔升降台、全方位環場「逐星號」等設計，並加入新曲目、四人Solo改版與更完整的演出編排。

  • 門票將於10月4日下午2點在拓元售票啟售，台新Richart卡友專區可於下午1點優先購票；而11月28日正好碰上台灣九合一地方選舉投票日，形成話題。

五月天

上一則

「繁花」爺叔93歲病逝 晚年安住養老院：人在哪 哪就是家

下一則

汪小菲與馬筱梅同框現身北京 邀台灣朋友親臨走走

延伸閱讀

金鐘61／才入圍視帝 周渝民宣布唱進台北大巨蛋

金鐘61／才入圍視帝 周渝民宣布唱進台北大巨蛋
五月天阿信對話蘋果新CEO特納斯 驚曝「這天起不演了」

五月天阿信對話蘋果新CEO特納斯 驚曝「這天起不演了」
蘋果發布會私人晚宴賓客名單流出 五月天阿信突登場

蘋果發布會私人晚宴賓客名單流出 五月天阿信突登場

阿信為何受邀蘋果發表會？原因終於曝光 親揭震撼合作

阿信為何受邀蘋果發表會？原因終於曝光 親揭震撼合作

熱門新聞

朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

2026-09-20 16:37
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
好萊塢男星尼可拉斯凱吉（右）19日與妻子芝田璃子（左）出席盧卡斯敘事藝術博物館開幕晚會。（路透）

62歲尼可拉斯凱吉久違亮相 一頭灰白髮+濃密蓄鬍 網喊認不出

2026-09-21 04:12
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30
超級名模辛蒂克勞馥（左二）一家四口，右為驟逝的兒子普萊斯利葛伯。（美聯社）

傳奇超模辛蒂克勞馥獨子「勒戒中心驟逝」得年27歲

2026-09-21 01:30
對老婆做過浪漫事，洪都拉斯指出，就是把財政大權全部交給老婆。記者王聰賢／攝影

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

2026-09-19 11:15

超人氣

更多 >
存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...

存50萬花了17年、翻倍僅3年 多美國人提前退休 原因...
高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...

高薪、美國工簽在手 華人卻想回中國 只因...
美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為

美國人一項習慣 到國外變成討人厭的遊客行為
川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

川普親迎習近平畫面曝 紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意
圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎

圖輯／習近平睽違11年訪美 微笑下機緊牽彭麗媛 川普夫婦親迎