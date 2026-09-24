F3+五月天阿信將登台北大巨蛋 強撞九合一大選
五月天阿信、言承旭、吳建豪跟周渝民合作「F✦FOREVER恆星之城」巡演，本周升級在中國杭州回歸，並宣布11月28、29日空降台北大巨蛋，4人心情同樣雀躍，也讓粉絲期待經典級嘉賓登場。
新版的「F✦FOREVER恆星之城」巡演主攻體育場，他們斥資新台幣5億打造極致舞台，像是零死角金字塔升降台、全方位環場「逐星號」，五月天阿信日前在社群揭祕新舞台、解鎖合唱新曲目、四人Solo改版以及經典級嘉賓助陣，讓歌迷期待破表。
五月天阿信、言承旭、吳建豪跟周渝民準備煥然一新的節目內容，提前租下排練場，以1:1模擬真實舞台空間彩排，吳建豪邀請美國Daniel Cloud Campos來台協助調整，宛如一場百老匯秀；言承旭、周渝民各自送上全新演出，言承旭說：「心情很興奮，甚至帶了點像新人剛出道時的緊張感！」
對於首度站上大巨蛋舉辦演唱會，言承旭直呼相當幸福，「希望大家暫時放下生活，好好開心一次」；周渝民想起上次在大巨蛋擔任五月天演唱會嘉賓，這次承載了再次出發的意義，「對我來講有有始有終的感覺」；吳建豪則認為非常不可思議，「應該會很多好友會來看，我會好好珍惜和努力」。
28日也強碰今年台灣的九合一地方選舉投票日。門票10月4日起下午2點在拓元售票啟售，台新Richart卡友專區可於當天下午1點優先搶購。
本次「F✦FOREVER恆星之城」巡演將於11月28、29日空降台北大巨蛋，4人對首度在該場館開唱都相當期待，也讓粉絲關注可能出現的經典級嘉賓。 新版巡演主攻體育場規格，斥資新台幣5億打造零死角金字塔升降台、全方位環場「逐星號」等設計，並加入新曲目、四人Solo改版與更完整的演出編排。 門票將於10月4日下午2點在拓元售票啟售，台新Richart卡友專區可於下午1點優先購票；而11月28日正好碰上台灣九合一地方選舉投票日，形成話題。
精華 FAQ
本次「F✦FOREVER恆星之城」巡演將於11月28、29日空降台北大巨蛋，4人對首度在該場館開唱都相當期待，也讓粉絲關注可能出現的經典級嘉賓。
新版巡演主攻體育場規格，斥資新台幣5億打造零死角金字塔升降台、全方位環場「逐星號」等設計，並加入新曲目、四人Solo改版與更完整的演出編排。
門票將於10月4日下午2點在拓元售票啟售，台新Richart卡友專區可於下午1點優先購票；而11月28日正好碰上台灣九合一地方選舉投票日，形成話題。
上一則
「繁花」爺叔93歲病逝 晚年安住養老院：人在哪 哪就是家
下一則