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「繁花」爺叔93歲病逝 晚年安住養老院：人在哪 哪就是家

記者趙大智／即時報導
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游本昌（右）和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。圖／摘自微博
游本昌（右）和胡歌在「繁花」中有精采對手戲。圖／摘自微博

曾在電視劇「繁花」中以「爺叔」一角再度驚豔觀眾的表演藝術家游本昌，今（24日）傳出病逝消息，享年93歲。這位縱橫舞台與螢幕70餘年的資深演員，晚年再憑「爺叔」一角掀起話題，讓不同世代觀眾重新認識這位老戲骨，而他最為人熟知的「濟公」形象，更早已成為幾代人的共同記憶。

據中央電視台新聞消息，中國國家話劇院表演藝術家、國家一級演員游本昌因病於今晨在北京去世。1933年出生於江蘇泰州的他，自幼投入戲劇表演，從藝超過70年，曾塑造眾多深入人心的角色。

1985年，游本昌主演電視劇「濟公」，憑藉獨特的表演方式將這名看似瘋癲、實則慈悲的和尚演得深入人心，「鞋兒破、帽兒破」的經典形象更成為一代人的童年記憶，「活佛濟公」也幾乎成了他的代名詞。

直到2023年，游本昌以90歲高齡演出「繁花」中的「爺叔」，再次展現深厚演技。劇中他以沉穩內斂的表演詮釋老上海商場上的人物，舉手投足皆充滿戲味，讓他再度受到年輕觀眾關注，也成為該劇令人難忘的角色之一。

游本昌晚年生活同樣受到外界關注。他曾選擇與老伴一同入住養老院，希望不給兒女增添負擔，以「人在哪兒，哪兒就是家」的態度面對人生。平日維持規律生活，做手指操、聽故事、與同伴聊天、打球，盡可能保持活動與生活樂趣。

2025年6月，92歲的游本昌還曾出席「濟公」播出40周年主創重聚活動，與昔日劇組成員再聚首；同年7月，他光榮加入中國共產黨。2026年春節期間，他也曾與外界分享生活近況。如今驟然傳出離世消息，從「濟公」到「繁花」爺叔，游本昌跨越數十年的表演生涯，也將兩個時代的經典角色留在觀眾心中。

精華 FAQ

  • 據中央電視台新聞消息，游本昌因病於24日清晨在北京去世，享年93歲。消息指出，他是中國國家話劇院表演藝術家、國家一級演員，從藝超過70年。

  • 他最經典的代表作是1985年電視劇《濟公》，以獨特表演塑造深入人心的活佛形象；近年則在《繁花》中飾演爺叔，憑沉穩內斂的演出再次受到年輕觀眾關注。

  • 他晚年選擇與老伴入住養老院，希望不增加兒女負擔，並以「人在哪兒，哪兒就是家」看待生活。平日則透過手指操、聽故事、聊天和打球維持規律與樂趣。

養老院 繁花

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