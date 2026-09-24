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男星顯赫身世首曝光 1原因不接家業 美股當沖獲益豐

記者林士傑／即時報導
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兆群曾任精算師，靠美股賺進數百萬新台幣。圖／拾光飛翔娛樂提供
兆群曾任精算師，靠美股賺進數百萬新台幣。圖／拾光飛翔娛樂提供

來台發展10年的兆群，宣布進軍歌壇推出首張專輯「螞蟻人」，唱出打拚至今的點點滴滴。他為裸身上陣，積極運動搭配飲食控制，體脂肪降到8％，但不敢過度以免舊傷復發，他說：「曾經痛到站不起來。」

他當時練完深蹲，彎腰綁鞋帶後再也無法站直，只能彎著腰走出健身房緊急就醫，抵達後也沒辦法移動，最後在計程車司機協助叫醫護人員、坐輪椅送進急診，「進去打了兩支針，打了之後就慢慢可以站起來」，但也因此留下舊傷，運動過程得小心翼翼。

他在新加坡時曾任精算師，年薪超過4百萬新台幣(約12.6萬美元)，放下優渥生活來台重新開始，起初工作四處碰壁，苦不堪言，燒光百萬存款。如今兆群從通告藝人跨足歌壇，事業版圖也拓展到音樂以外，跟歌唱老師投資飲料店，也將在台大開複合式餐廳，「想說緣份到了就可以嘗試」。

其實37歲的他也擅長投資，這2年主攻美股，靠著當沖曾海撈3百萬台幣，「我有大概20幾支股票，看當天走勢當沖，當然近來AI股比較吃香」，透露投資金額已達上千萬。至於怎不進軍台股？他說因為資產都在新加坡，手續太過繁瑣，「而且新加坡股票不用扣稅」，但他不認為自己財富自由，笑說「我沒房又沒車」。

而他的雙親在新加坡經營建材公司，承包許多大樓的業務量，身家相當顯赫，曾被雙親要求接家業，他說：「我是大I人！試過一年真的不喜歡，因為要一直跑工地，跟員工又有太多接觸。」

兆群為新歌「螞蟻人」MV忌口，操出精實身材。圖／拾光飛翔娛樂提供
兆群為新歌「螞蟻人」MV忌口，操出精實身材。圖／拾光飛翔娛樂提供

精華 FAQ

  • 他來台10年一路打拚，想把這段歷程與心路歷程寫進音樂裡，因此推出首張專輯《螞蟻人》，也藉此正式進軍歌壇，展現不同於以往通告身分的發展方向。

  • 兆群這2年主攻美股，手上約有20幾支股票，會觀察當天走勢做當沖操作，靠著短線進出曾賺進300萬，累積投資金額也已達上千萬。

  • 他表示主要因資產都在新加坡，若要轉進台股手續較繁瑣，而且新加坡股票不用扣稅，因此投資上更偏向留在原有市場操作；不過他也強調自己仍未財富自由。

美股 新加坡 台股

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