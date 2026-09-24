蔡康永、小S傳震撼重出江湖 金牌製作人B2吐實情

小S（左）和蔡康永。（圖／摘自臉書）

經典綜藝「康熙來了」雖然已停播10年，至今仍是許多人下飯必看的節目，蔡康永 與小S 犀利幽默的互動，仍令無數觀眾懷念。近期外界盛傳兩人有望在TVBS開設新節目。對此，當年「康熙」製作人「B2」陳彥銘也回應了。

B2今（24）日出席旗下女團W!nky新歌記者會，面對「康熙」重出江湖的傳聞，B2坦言自己並不知情，隨後更打趣表示，其實兩人過去早就不只一次合體，「這件事情我以前也幹過了，如果硬要說的話，合體應該有200次了吧！」

B2直言，對他來說兩人是否「形式上的合體」其實並不重要，核心關鍵永遠在於內容本身。他表示：「不管是一個人或是兩個人都沒關係，重點是大家能不能做出一個有趣、大家現在會喜歡的內容。我自己是沒想過要不要再合體這件事，覺得現在這樣滿好的。」

他目前擔任小S節目「小姐不熙娣」製作人，表示節目錄影一切正常，私下並不會向小S詢問工作以外的事，因此並未過問傳聞真偽。他淡定笑稱：「我們自己就有節目了，人家都還沒成型、也不一定是真的，不用多做揣測。」

B2（後排中）出席旗下女團發片記者會。（記者林士傑／攝影）