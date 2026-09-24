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與于正分手劇？白鹿生日官宣 搭檔陳哲遠古裝新劇「朝玉階」

中國新聞組／北京24日電
陳哲遠將飾演「朝玉階」劇中權傾朝野的攝政王屠隱。（取材自臉書）
陳哲遠將飾演「朝玉階」劇中權傾朝野的攝政王屠隱。（取材自臉書）

愛奇藝悅享會於23日正式宣布，開拍原創古裝新劇「朝玉階」，由白鹿、陳哲遠領銜主演。當天適逢白鹿32歲生日，官方在微博抖音雙平台發布概念海報，並由白鹿與男主角陳哲遠同步轉發。據悉「朝玉階」就是她與前東家老闆于正達成解約條件的分手劇，備受外界矚目。

據媒體綜合報導，「朝玉階」被列為愛奇藝S+級項目，預計12月初在橫店開機。女主角白鹿過往曾主演「寧安如夢」、「以愛為營」、「唐宮奇案」與「莫離」等劇，都有不錯成績，成為內娛頂級扛劇花。白鹿將一人分飾兩角，同時演繹18歲天真入宮的女主角「陸昭熹」與木偶「嚴朝朝」，呈現閱盡滄桑的性格變化，被網友評價為「自我對峙」的深度戲碼。

男主角則是由「御廷謠」、「偷偷藏不住」陳哲遠擔綱，陳哲遠在劇中飾演權傾朝野的攝政王兼權臣「屠隱」，這也是他與白鹿首度搭檔合作古裝劇。

在配角陣容方面，雖然尚未正式官宣，但傳聞「延禧攻略」演員秦嵐與聶遠將再度合作加盟。不過，針對秦嵐將飾演深宮艷絕的「玉貴妃」一說，于正之前已經否認：「不是啊，要是的話我早說了。」另也傳出「知否」馮紹峰、「折腰」劉曉慶將分別飾演王爺與太后。到底最後陣容如何，讓全網期待。

「朝玉階」採用雙時空敘事，講述18歲的陸昭熹意外墜入12年後的時空，面臨家園化為焦土與滿門血案，藉他人軀殼在朝堂與深宮陰謀中追兇。陳哲遠飾演的屠隱，深埋跨越12年的刻骨執念，與女主角展開雙向救贖；陸昭熹在穿越後遇到行事風格令自己厭惡的玉貴妃，兩人從對立到相知，最終發現玉貴妃竟藏著與她相同的命運，可能是未來的自己。

白鹿將同時演繹天真入宮的陸昭熹，與閱盡滄桑的嚴朝朝。（取材自臉書）
白鹿將同時演繹天真入宮的陸昭熹，與閱盡滄桑的嚴朝朝。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 愛奇藝悅享會於23日正式宣布開拍《朝玉階》，並公布白鹿、陳哲遠為領銜主演。官方還在微博與抖音同步釋出概念海報，兩位主演也一同轉發，話題迅速升溫。

  • 據報導，《朝玉階》被視為白鹿與前東家老闆于正達成解約條件後的作品，因此被外界稱為分手劇。加上剛好在白鹿32歲生日官宣，更讓這部劇備受矚目。

  • 劇集採雙時空敘事，講述18歲的陸昭熹意外墜入12年後的世界，為追查家園焦土與滿門血案真相而周旋朝堂。白鹿分飾陸昭熹與木偶嚴朝朝，陳哲遠則飾演攝政王屠隱。

白鹿 抖音 微博

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