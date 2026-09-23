辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈，攜手麗星郵輪打造「星龍秀」，第一彈邀請方季惟、王曈2位女神助陣。他在記者會上認了被方季惟電暈，上周演出後還原當年軍中情人投票內幕，他說：「那時候所有人都投她，朋友之間一定要挺。」

辛龍和方季惟相識多年，浪漫對唱「愛情限時批」，更帶著方季惟小跳舞步，大讚她外型跟當年一樣美麗，方季惟笑說：「我沒有跳過舞，因為腳太長，拍子會來不及。」她的腿長為112公分，事前特地請教王瞳 傳授幾招，最後三人合唱「朋友」，辛龍感性表示：「因為愛，我們今天聚在一起。」

只是他與王曈合唱時還會逗弄對方，挑戰對方的節奏及下歌點，跟方季惟合作好像有些害羞？他解釋會因應不同模式，設計不同的表演方式，接下來還有3檔節目，希望整個「星龍秀」兼具質感、幽默和音樂性。

辛龍此行帶著10歲愛女「霓霓」上船，表示目前父女仍然同房，「小孩的教育陪伴很重要，我們家就我跟她兩個人而已，相處像是朋友一樣」。不過霓霓不相信爸爸的品味，辛龍笑說每次去買衣服，女兒都不讓他幫忙挑，「女兒想得很遠，人生規畫都已經講了，她很早熟」。

有打算讓女兒繼承衣缽嗎？辛龍表示現階段希望霓霓顧好學業，也會教育正確的三觀，並尊重女兒學東西的意願，不會過度Push。

辛龍(中)率方季惟(左)、王曈打造第一彈「星龍秀」。記者林士傑／攝影

辛龍開心比出愛心手勢。記者林士傑／攝影