辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀
辛龍全面回歸演藝圈，攜手麗星郵輪打造「星龍秀」，第一彈邀請方季惟、王曈2位女神助陣。他在記者會上認了被方季惟電暈，上周演出後還原當年軍中情人投票內幕，他說：「那時候所有人都投她，朋友之間一定要挺。」
辛龍和方季惟相識多年，浪漫對唱「愛情限時批」，更帶著方季惟小跳舞步，大讚她外型跟當年一樣美麗，方季惟笑說：「我沒有跳過舞，因為腳太長，拍子會來不及。」她的腿長為112公分，事前特地請教王瞳傳授幾招，最後三人合唱「朋友」，辛龍感性表示：「因為愛，我們今天聚在一起。」
只是他與王曈合唱時還會逗弄對方，挑戰對方的節奏及下歌點，跟方季惟合作好像有些害羞？他解釋會因應不同模式，設計不同的表演方式，接下來還有3檔節目，希望整個「星龍秀」兼具質感、幽默和音樂性。
辛龍此行帶著10歲愛女「霓霓」上船，表示目前父女仍然同房，「小孩的教育陪伴很重要，我們家就我跟她兩個人而已，相處像是朋友一樣」。不過霓霓不相信爸爸的品味，辛龍笑說每次去買衣服，女兒都不讓他幫忙挑，「女兒想得很遠，人生規畫都已經講了，她很早熟」。
有打算讓女兒繼承衣缽嗎？辛龍表示現階段希望霓霓顧好學業，也會教育正確的三觀，並尊重女兒學東西的意願，不會過度Push。
他與麗星郵輪合作推出「星龍秀」，並以多種表演模式呈現質感、幽默與音樂性。首彈邀請方季惟、王曈同台，後續還有3檔節目安排。 辛龍和方季惟合唱「愛情限時批」，還帶她小跳舞步；三人之後合唱「朋友」。他也在與王曈合唱時逗弄對方，刻意設計不同演出節奏。 他表示與10歲女兒霓霓仍同房，父女相處像朋友，並強調陪伴與教育很重要。至於是否接班，他希望女兒先顧好學業，尊重她的興趣與意願。
精華 FAQ
他與麗星郵輪合作推出「星龍秀」，並以多種表演模式呈現質感、幽默與音樂性。首彈邀請方季惟、王曈同台，後續還有3檔節目安排。
辛龍和方季惟合唱「愛情限時批」，還帶她小跳舞步；三人之後合唱「朋友」。他也在與王曈合唱時逗弄對方，刻意設計不同演出節奏。
他表示與10歲女兒霓霓仍同房，父女相處像朋友，並強調陪伴與教育很重要。至於是否接班，他希望女兒先顧好學業，尊重她的興趣與意願。
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