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王大陸砸360萬閃兵落空告首腦詐欺 檢方不起訴

記者蕭雅娟／台北即時報導
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王大陸因閃兵案出庭應訊。(本報系資料照)
王大陸因閃兵案出庭應訊。(本報系資料照)

藝人王大陸涉斥資360萬元(新台幣，約11.4萬美元)委託「閃兵集團」首腦陳志明代辦免役，陳收錢後失聯怒告詐欺。新北地檢署查出，雙方自由磋商「閃兵」對價，陳是地下代辦業者非詐團，因入監失聯而未能履約，此案於民事債務不履行，給予不起訴處分。

王大陸控訴，陳在2024年9月間聲稱人脈廣闊，且能處理各項瑣碎事務，騙他面交、匯款共計360萬元後失聯。陳志明供稱，收錢是為了幫王大陸辦理兵役體位變更及免役事宜，他入監服刑暫時無法聯繫，才未能完成代辦契約，他不是詐團。

檢方調查，2人從2024年9月起透過微信磋商，陳志明向王大陸稱，「雖然我跟你哥10多年的交情，但一碼歸一碼…你不是一般人，你們圈內人的價格不能跟一般人比較，何況你的狀況又是到了極限」、「藝人我處理得多，隨便問都能問到我，沒人沒過，只是你時間太緊迫，加上你隨便都被認出來」等語。

檢方指出，陳志明從2010年起，長期協助役男閃兵，多次幫多名藝人、一般役男免役，具備地下代辦實力並非詐團，並與王大陸自由磋商費用，考量身為公眾人物、面臨迫切入伍壓力等風險，陳派人跟王大陸拿證件、安排醫院及指導檢測流程等，王大陸也依約給付款項，雙方對委辦內容與對價均有相當認知與合意，屬實質勞務與金錢給付關係。

檢方認為，陳志明因通緝入監，而無法繼續履行契約，若是依循代辦經驗與模式，客觀上應能幫王大陸完成閃兵，此案屬民事債務不履行範疇，給予不起訴處分。

精華 FAQ

  • 王大陸主張陳志明以有人脈、可處理兵役事務為由，收下他面交與匯款共360萬元後失聯，因此認為自己遭到詐欺，遂提出告訴。

  • 檢方查出雙方是透過微信自由磋商代辦免役的對價，陳志明本身是長期從事閃兵代辦的人，並非詐團，且因入監才無法續辦，故屬民事債務不履行。

  • 雙方約定由陳志明協助處理兵役體位變更與免役事宜，陳方還安排拿證件、聯絡醫院並指導檢測流程，王大陸則依約支付款項，屬實質勞務與金錢交換。

微信 閃兵 王大陸

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