海蒂潘妮迪亞死因揭曉 芬太尼等藥物過量奪命

第 78 屆艾美獎頒獎典禮日前舉行，歌手諾亞卡漢（Noah Kahan）獻唱「惡水上的大橋」（Bridge Over Troubled Water）致敬已故影人，現場大螢幕播放了潘妮迪亞的照片。（美聯社檔案照）

曾因「超異能英雄」(Heroes)和「下一站，天后」(Nashville)走紅的女演員海蒂潘妮迪亞(Hayden Panettiere)的死因已揭曉，南卡羅來納州 驗屍官於22日（周二）證實，潘妮迪亞死於包含芬太尼 （fentanyl）在內的藥物過量。

根據娛樂新聞網站 TMZ 取得的報告，格林維爾郡驗屍官判定潘妮迪亞的死亡方式為意外。報告還顯示，她的體內含有以下成分：阿普唑侖（Alprazolam，即 Xanax 的學名藥）、名為美索巴莫（Methocarbamol）的肌肉鬆弛劑，以及用於治療躁鬱症、思覺失調症和重度憂鬱症 的藥物奎地平（Quetiapine）。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，急救人員於 8 月 16 日下午接獲報案，前往潘妮迪亞位於南卡羅來納州格林維爾（Greenville）的住處。格林維爾郡驗屍官辦公室表示，儘管實施了「高級心臟生命輔助術」，她仍被當場宣告不治。

驗屍官辦公室22日的解剖報告指出，潘妮迪亞的死亡屬於意外，判定死因為芬太尼、4-ANPP、阿普唑侖（alprazolam）、美索巴莫（methocarbamol）及奎地平（quetiapine）等藥物的「毒性反應」。

驗屍官辦公室表示，現場並無外傷痕跡。

根據CBS News取得的警方報告，潘妮迪亞分分合合的男友布萊恩・希克森（Brian Hickerson）及其兄弟薩克（Zach）在她死亡時均在現場。希克森兄弟撥打了 911 報案電話，將急救人員引至該公寓。

警方報告指出，布萊恩・希克森向警員展示了潘妮迪亞「當時正在服用」的「藥袋」，但藥物清單已被遮蔽。薩克・希克森隨後告訴娛樂新聞網站 TMZ，在發現潘妮迪亞於住處失去意識後，布萊恩曾給她使用過用於逆轉鴉片類藥物過量的解毒劑納洛酮（Narcan）。

潘妮迪亞在 36 歲離世前，曾公開談論自己過往與毒品和酒精濫用搏鬥的經歷。她曾表示自己在青少年時期就對酒精和鴉片類藥物成癮。她也在日前出版的回憶錄《這就是我：一場清算》（This Is Me: A Reckoning）中討論了成癮問題，並描述了自己遭受家暴、產後憂鬱症以及復原的歷程。

潘妮迪亞今年 5 月接受 CBS News 主播蓋兒・金（Gayle King）專訪時表示，她希望自己的故事能幫助他人。

她在專訪中說：「我真的很想與世界分享，他們不必害怕。他們可以活出真實的自己，可以是不完美的。」當被問及近況時，她回答：「我一直在努力改善自己。我有一位很棒的心理諮商師，我——我現在比很長一段時間以來都更好、更健康了。」