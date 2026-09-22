海蒂潘妮迪亞死因揭曉 芬太尼等藥物過量奪命
曾因「超異能英雄」(Heroes)和「下一站，天后」(Nashville)走紅的女演員海蒂潘妮迪亞(Hayden Panettiere)的死因已揭曉，南卡羅來納州驗屍官於22日（周二）證實，潘妮迪亞死於包含芬太尼（fentanyl）在內的藥物過量。
根據娛樂新聞網站 TMZ 取得的報告，格林維爾郡驗屍官判定潘妮迪亞的死亡方式為意外。報告還顯示，她的體內含有以下成分：阿普唑侖（Alprazolam，即 Xanax 的學名藥）、名為美索巴莫（Methocarbamol）的肌肉鬆弛劑，以及用於治療躁鬱症、思覺失調症和重度憂鬱症的藥物奎地平（Quetiapine）。
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，急救人員於 8 月 16 日下午接獲報案，前往潘妮迪亞位於南卡羅來納州格林維爾（Greenville）的住處。格林維爾郡驗屍官辦公室表示，儘管實施了「高級心臟生命輔助術」，她仍被當場宣告不治。
驗屍官辦公室22日的解剖報告指出，潘妮迪亞的死亡屬於意外，判定死因為芬太尼、4-ANPP、阿普唑侖（alprazolam）、美索巴莫（methocarbamol）及奎地平（quetiapine）等藥物的「毒性反應」。
驗屍官辦公室表示，現場並無外傷痕跡。
根據CBS News取得的警方報告，潘妮迪亞分分合合的男友布萊恩・希克森（Brian Hickerson）及其兄弟薩克（Zach）在她死亡時均在現場。希克森兄弟撥打了 911 報案電話，將急救人員引至該公寓。
警方報告指出，布萊恩・希克森向警員展示了潘妮迪亞「當時正在服用」的「藥袋」，但藥物清單已被遮蔽。薩克・希克森隨後告訴娛樂新聞網站 TMZ，在發現潘妮迪亞於住處失去意識後，布萊恩曾給她使用過用於逆轉鴉片類藥物過量的解毒劑納洛酮（Narcan）。
潘妮迪亞在 36 歲離世前，曾公開談論自己過往與毒品和酒精濫用搏鬥的經歷。她曾表示自己在青少年時期就對酒精和鴉片類藥物成癮。她也在日前出版的回憶錄《這就是我：一場清算》（This Is Me: A Reckoning）中討論了成癮問題，並描述了自己遭受家暴、產後憂鬱症以及復原的歷程。
潘妮迪亞今年 5 月接受 CBS News 主播蓋兒・金（Gayle King）專訪時表示，她希望自己的故事能幫助他人。
她在專訪中說：「我真的很想與世界分享，他們不必害怕。他們可以活出真實的自己，可以是不完美的。」當被問及近況時，她回答：「我一直在努力改善自己。我有一位很棒的心理諮商師，我——我現在比很長一段時間以來都更好、更健康了。」
驗屍官判定她的死因是芬太尼、4-ANPP、阿普唑侖、美索巴莫與奎地平等藥物造成的毒性反應，屬於意外死亡。 報導指出，她分分合合的男友布萊恩・希克森與其兄弟薩克・希克森都在現場，並由兄弟撥打 911 將急救人員引到公寓。 海蒂潘妮迪亞曾公開談到自己從青少年時期就有酒精與鴉片成癮問題，也在回憶錄中提及家暴、產後憂鬱與復原歷程。
精華 FAQ
驗屍官判定她的死因是芬太尼、4-ANPP、阿普唑侖、美索巴莫與奎地平等藥物造成的毒性反應，屬於意外死亡。
報導指出，她分分合合的男友布萊恩・希克森與其兄弟薩克・希克森都在現場，並由兄弟撥打 911 將急救人員引到公寓。
海蒂潘妮迪亞曾公開談到自己從青少年時期就有酒精與鴉片成癮問題，也在回憶錄中提及家暴、產後憂鬱與復原歷程。
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