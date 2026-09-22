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王力宏拿尿壺拍照惹議 沈玉琳笑虧「哪壺不開提哪壺」

記者林怡秀／即時報導
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沈玉琳今出席八大「百分百娛樂」收視慶功記者會。記者林士傑／攝影
沈玉琳今出席八大「百分百娛樂」收視慶功記者會。記者林士傑／攝影

沈玉琳今出席八大「百分百娛樂」收視慶功記者會，黑人陳建州日前因為心肌梗塞住進加護病房，卻因探病人數超過規定引發爭議，黑人事後發文道歉，沈玉琳緩頰有時疏忽在所難免，但對於王力宏拿尿壺拍照的行為，沈玉琳笑虧「哪壺不開提哪壺，也是滿酷的」。

沈玉琳去年在台大醫院治療血癌，聽聞黑人生病，他表示當時有傳訊關心，黑人過5分鐘立刻回覆，他也因此判斷黑人狀況應該沒事，「因為我當時住加護病房，是過了6天才有辦法傳訊息」，他認為黑人運氣好也夠警覺，所以才能及時搶回一命，而對於黑人違反加護病房管制，探病人數高達5人，沈玉琳說：「加護病房限制探病人數是怕感染，但可能他們也沒特別去注意規定，黑人也道歉了嘛，但王力宏拿尿壺，我是覺得滿酷的，哪壺不開提哪壺。」

而他今年二度入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，他表示因為Melody無法出席，所以他會和製作單位一起走紅毯，「我本來有問唐老師（唐綺陽）要不要陪我走，但她說她那天有事，我就不要為難她了」，至於看好哪個節目得獎？他笑回：「我只關心我自己的部分，其他的我沒有注意。」

沈玉琳今出席八大「百分百娛樂」收視慶功記者會。記者林士傑／攝影
沈玉琳今出席八大「百分百娛樂」收視慶功記者會。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 沈玉琳認為加護病房探病規定主要是為了避免感染，違規可能是當下沒有特別注意。他也提到黑人事後已道歉，態度相對能被理解，因此沒有過度放大這件事。

  • 他分享自己曾住進加護病房治療血癌，通常要過好幾天才有辦法傳訊息；但黑人在5分鐘內就回覆關心訊息，讓他判斷對方病況應該較穩定，至少狀況不至於太差。

  • 沈玉琳以玩笑口吻說「哪壺不開提哪壺」，認為這件事雖然有點尷尬，但也「滿酷的」。他用幽默方式帶過敏感話題，顯示他對這類娛樂新聞的反應仍以輕鬆為主。

王力宏 陳建州

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