王力宏拿尿壺拍照惹議 沈玉琳笑虧「哪壺不開提哪壺」

沈玉琳今出席八大「百分百娛樂」收視慶功記者會。記者林士傑／攝影

沈玉琳今出席八大「百分百娛樂」收視慶功記者會，黑人陳建州 日前因為心肌梗塞住進加護病房，卻因探病人數超過規定引發爭議，黑人事後發文道歉，沈玉琳緩頰有時疏忽在所難免，但對於王力宏 拿尿壺拍照的行為，沈玉琳笑虧「哪壺不開提哪壺，也是滿酷的」。

沈玉琳去年在台大醫院治療血癌，聽聞黑人生病，他表示當時有傳訊關心，黑人過5分鐘立刻回覆，他也因此判斷黑人狀況應該沒事，「因為我當時住加護病房，是過了6天才有辦法傳訊息」，他認為黑人運氣好也夠警覺，所以才能及時搶回一命，而對於黑人違反加護病房管制，探病人數高達5人，沈玉琳說：「加護病房限制探病人數是怕感染，但可能他們也沒特別去注意規定，黑人也道歉了嘛，但王力宏拿尿壺，我是覺得滿酷的，哪壺不開提哪壺。」

而他今年二度入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，他表示因為Melody無法出席，所以他會和製作單位一起走紅毯，「我本來有問唐老師（唐綺陽）要不要陪我走，但她說她那天有事，我就不要為難她了」，至於看好哪個節目得獎？他笑回：「我只關心我自己的部分，其他的我沒有注意。」

沈玉琳今出席八大「百分百娛樂」收視慶功記者會。記者林士傑／攝影