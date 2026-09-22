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韓名廚親自背書 孫藝真廚藝超強「是台灣人會愛的口味」

記者李姿瑩／即時報導
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孫藝真。（歐新社）
孫藝真。（歐新社）

韓國知名主廚鄭鎬泳因「拜託了冰箱」、「黑白大廚：料理階級大戰2」在台韓擁有高知名度，他時隔4個月再度來台，與爭鮮推出秋蟹聯名料理。他今天在記者會上以「喔蟹舞」開場，俏皮模樣與掌廚時判若兩人。

擁有26年日式料理經驗的鄭鎬泳，目前是「拜託了冰箱」元老班底，節目於2024年重啟後繼續擔任固定主廚，去年更以「白湯匙」身分參加「黑白大廚2」，拿下第4名的好成績。

這次他與台灣壽司店花費4個月研發11道聯名料理，還為記者會練習「喔蟹舞」。他感謝舞蹈老師耐心指導，面對現場眾多媒體採訪，他直呼彷彿在作夢，「這麼多人到場，我覺得很榮幸也很開心」。

日前孫藝真帶著親手做的小菜登上「拜託了冰箱」，鄭鎬泳盛讚她廚藝是「上」級，直說調味不會太刺激，清淡爽口「是台灣人會喜歡的味道」，並表示若能和她推出聯名料理會很不錯。被問到最想和哪位女團成員合作跳舞，他點名曾一起在節目上共舞的aespa隊長Karina，希望有機會再合作。

除了錄影、經營餐廳及研發菜單，鄭鎬泳還得抽空練舞。他笑稱自己對跳舞有經驗，平常和太太吵架時會跳舞哄她開心，最常跳韓國元祖男團消防車的舞蹈。而他雖然身材圓潤，但平時保持慢跑習慣，還會參加馬拉松，來台期間也照跑不誤。至於家中廚房如何分工，他坦言泡麵由太太煮，其他料理由自己負責，洗碗則交給太太，還自嘲「我在家不太會做家事」。

精華 FAQ

  • 他這次來台是與爭鮮推出秋蟹聯名料理，並親自出席記者會宣傳。活動中他還以「喔蟹舞」開場，展現親和又活潑的一面。

  • 鄭鎬泳與台灣壽司店花費4個月研發11道聯名料理，還特地練習記者會表演用的「喔蟹舞」。他也感謝舞蹈老師耐心指導，對能在台灣受訪感到很榮幸。

  • 他稱讚孫藝真的廚藝是「上」級，認為她調味不會太刺激、整體清淡爽口，直言這種口味「是台灣人會喜歡的味道」，甚至表示很期待未來有合作機會。

孫藝真

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