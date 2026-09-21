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假冒49人球員交友騙女性投資 受害者暴增至61人

台「惡女專業戶」遭前夫掐脖掌摑 崩潰哭喊：為什麼？

記者陳慧貞／即時報導
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李沛綾驚曝遭前夫家暴。圖／截自李沛綾臉書
李沛綾驚曝遭前夫家暴。圖／截自李沛綾臉書

8點檔女星李沛綾以「惡女專業戶」聞名，3年前與中部富商前夫結束18年婚姻後，日前才由身邊友人透露兩人互動仍像夫妻，不料今(21日)李沛綾前往台中第五分局報案，控訴遭前夫「掐脖、掌摑」，筆錄做到一半突然情緒崩潰，狂喊：「為什麼要這樣對我？為什麼要上酒店？」警方判斷李沛綾不適合繼續做筆錄，通報後上擔架抬上救護車送醫。

李沛綾過去因演出民視《飛龍在天》反派惡女「魏豔秋」打開知名度，之後陸續演出多部8點檔，奠定「惡女專門戶」形象。約20年前，她閃嫁台中地主，婚後生下一雙兒女，並淡出演藝圈長達12年，直到2023年復出參演「市井豪門」，當時她便傳出婚變消息，隔年正式宣布結束18年婚姻。

離婚後，李沛綾曾在節目上談及婚姻觸礁原因，透露前夫熱衷投資，甚至累積上億元債務，讓她對婚後生活相當失望。她也曾提到，真正讓自己下定決心離婚的關鍵，是前夫開始縮減孩子教育費用，不再提供生活費，甚至對她說：「我沒錢，你回去賺啊。」這句話讓她徹底心寒，最終帶著孩子搬回台北，結束長達18年的婚姻。

據了解，李沛綾昨（20日）與EMBA同學聚會，結束後前夫開車接她返家，她因不滿男方沒下車打招呼，她上車後質問對方，雙方爆口角與肢體衝突，導致她左耳幾乎聽不見，臉部、手部出現瘀青，頸部也有多處掐痕。今李沛綾在律師陪同下前往台中警局報案，哽咽表示，自己之所以決定站出來，是希望讓外界知道，過去的她一直選擇隱忍，但「隱忍不代表就可以得寸進尺！」

李沛綾更透露，這並非前夫第一次對她動手，7月就曾發生過類似事件，如今再次遭遇暴力行為，讓她決定不再沉默。她強調：「不管有沒有婚姻關係都不容許這種事！」並表示當時家人也在場，這次已讓她忍無可忍，因此決定透過法律途徑處理。

精華 FAQ

  • 她指控前夫對她掐脖、掌摑，導致左耳幾乎聽不見，臉部、手部與頸部也出現多處瘀青與掐痕，因而到台中第五分局報案。

  • 她在筆錄中情緒失控，反覆喊著「為什麼要這樣對我？為什麼要上酒店？」警方認為她不適合再繼續做筆錄，隨後通報救護車送醫。

  • 她表示過去一直選擇隱忍，但7月就曾發生類似事件，這次又遭暴力對待，且家人也在場，讓她認為已經忍無可忍，才決定依法提告。

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