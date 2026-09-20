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曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

記者陳慧貞／即時報導
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朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供
朱正生(左)稱讚蕭薔是一位專業又敬業的大明星。圖／朱正生提供

曾幫章子怡、蔣勤勤、李小璐、蕭薔、陳孝萱、陳怡蓉、吳辰君等女星們打造美麗形象的彩妝大師朱正生，在演藝圈縱橫多年，從幕後彩妝師一路走向美學教育，始終沒有停止對「美」的探索。如今60+的他，沒有讓自己停下腳步，從熟悉的彩妝、造型領域跨界挑戰純藝術，甚至重新成為學生、考取師範大學美術研究所，為自己的人生開啟下一個篇章。

彩妝師朱正生回想多年前與女星們合作的趣事，印象最深刻之一是章子怡當年訪台宣傳電影「臥虎藏龍」，她化妝前後差異非常大，「沒化妝時就是很鄰家的女孩，親切又自然，但一完成妝髮，整個人的氣場馬上變得很強大。」蕭薔則讓他感受到藝人的專業與敬業，有一次拍攝現場臨時需要服裝調整，他直接拿起一塊布現場剪裁，沒想到蕭薔二話不說穿上配合，讓他直呼「非常隨和」。

朱正生也提起林熙蕾拍攝周刊時的一段插曲，當時林熙蕾不希望在鏡頭前露出「事業線」，雙方溝通後，她選擇穿上束胸衣，在兼顧造型與個人意願下完成拍攝，當時林熙蕾說要送他一件，沒想到半年後，林熙蕾還特別託人送了一件束胸衣給朱正生，讓他笑說：「她真的說到做到。」

朱正生認為，外界眼中的「大牌」其實不代表難相處，像吳辰君、陳德容、王馨平等合作起來都相當愉快；他也曾和寇乃馨到中國主持節目，至今仍保持聯絡，偶爾還會幫她和她的一些貴婦友人上「形象化妝課」，多年下來，和寇乃馨已從工作夥伴變成長久的朋友了。

投入彩妝、造型與美學教育大半生，朱正生3年前開始思考，若有一天離開熟悉的工作，還能為自己的人生創造什麼？於是決定提早退休，把時間投入一直想探索的純藝術。他先後拜台灣7位老師學習素描、水彩、油畫，其中寫實畫家冉茂芹更是他的繪畫恩師。經過3年學習與創作，他認為自己的繪畫能力已達美術系大學生程度，最終同時考取師大、北藝大美術研究所，考量交通與生活安排後選擇師大，最近剛開學、拿到學生證的他格外興奮。對他而言，退休並非人生謝幕，而是另一段旅程的開始。

朱正生(左)向寫實畫家冉茂芹學習繪畫，精進藝術創作。圖／朱正生提供
朱正生(左)向寫實畫家冉茂芹學習繪畫，精進藝術創作。圖／朱正生提供

朱正生(右)曾擔任吳辰君的彩妝師。圖／朱正生提供
朱正生(右)曾擔任吳辰君的彩妝師。圖／朱正生提供

朱正生(右)當年曾幫章子怡化妝，兩人互動不錯。圖／朱正生提供
朱正生(右)當年曾幫章子怡化妝，兩人互動不錯。圖／朱正生提供

朱正生日前拿到師範大學美術研究所的學生證，開心在校門口拍照留念。圖／朱正生提供
朱正生日前拿到師範大學美術研究所的學生證，開心在校門口拍照留念。圖／朱正生提供

精華 FAQ

  • 他曾替章子怡、蔣勤勤、李小璐、蕭薔、陳孝萱、陳怡蓉、吳辰君等女星化妝造型，長年活躍於演藝圈幕後，也因此累積不少與藝人合作的經驗與故事。

  • 他形容章子怡妝前像鄰家女孩，親切自然，但完成妝髮後氣場瞬間變強；蕭薔則在現場臨時調整服裝時毫不猶豫配合，讓他感受到她非常隨和又敬業。

  • 他在彩妝與美學教育領域工作大半生後，開始思考退休後還能做什麼，於是投入素描、水彩、油畫等純藝術學習，最後考取師大美術研究所，開啟人生新旅程。

李小璐 章子怡

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