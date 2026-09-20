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張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

記者陳慧貞／即時報導
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張家輝在在「絕命法官」中演技精湛，尤其眼神功力更是了得。圖／TVBS提供
張家輝在在「絕命法官」中演技精湛，尤其眼神功力更是了得。圖／TVBS提供

金像獎影帝張家輝暌違20年回歸電視劇，主演復仇懸疑律法劇「絕命法官」，該劇集結胡杏兒、曾舜晞、鮑起靜、張兆輝、蔡思韵等卡司，張家輝不僅挑戰法官角色，更親自獻唱國、粵語雙版本主題曲「因果之灰」，成為戲劇亮點。

「絕命法官」故事設定於虛構的「濠港市」，張家輝飾演剛正不阿的法官秦譽，多年前曾判黑社會大哥韓奎龍（林嘉華飾）入獄12年，即使持續收到死亡威脅仍堅守法律信念。沒想到，兒子秦一唯（曾向鎮飾）卻意外肇事逃逸，傷者竟是韓奎龍的長子。秦譽原本要求兒子自首，得知傷者身分後，卻擔心兒子遭黑道報復，第一次違背自己奉行多年的原則，不僅讓兒子離開警局，還謊稱車輛失竊、燒毀證據，並找好友曹威爾（張兆輝飾）協助拆車，從此陷入法律、親情與正義的兩難。

談到法官秦譽一角，張家輝直呼「痛苦」，因角色涉及大量法庭專業用語、法律條文與罪案名稱，3個月拍攝期間幾乎推掉所有社交邀約，全心沉浸角色。劇中飾演督察的胡杏兒透露，探班時看到張家輝連續拍攝7天法庭戲，整個人臉色蒼白，見面第一句就虛弱喊：「我快死了！」讓她哭笑不得。

張家輝、胡杏兒自2000年後再度合作，胡杏兒也大讚影帝的「眼神殺」，僅靠眼神便能傳遞複雜情緒，讓她直呼獲益良多。此外，台灣演員曾向鎮在劇中與張家輝飾演父子，憑精彩演出入圍2026年「全球OTT大獎」，父子對手戲也成為劇中看點。

胡杏兒在「絕命法官」中飾演重案組高級督察唐萱。圖／TVBS提供
胡杏兒在「絕命法官」中飾演重案組高級督察唐萱。圖／TVBS提供

曾向鎮(左)在「絕命法官」中飾演秦一唯，因車禍事故與父親張家輝有許多爭執。圖／T...
曾向鎮(左)在「絕命法官」中飾演秦一唯，因車禍事故與父親張家輝有許多爭執。圖／TVBS提供

精華 FAQ

  • 他主演的是復仇懸疑律法劇《絕命法官》，並與胡杏兒、曾舜晞、鮑起靜、張兆輝等人同台演出，這也是他相隔20年後再度接拍電視劇。

  • 他飾演法官秦譽，原本堅守法律，卻因兒子肇事逃逸且傷者是黑幫大哥之子，不得不違背原則，讓劇情在法律、親情與正義間拉扯。

  • 因為角色有大量法庭專業用語、法律條文與罪案名稱，他3個月拍攝期間幾乎推掉社交邀約，連續拍了7天法庭戲後，虛弱到見人就喊自己快死了。

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