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多米多羅道歉 與前女友沒邊界「對不起芝芝」強調無出軌

記者陳穎／即時報導
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多米多羅(左)與芝芝7月還到環城影城遊玩。圖／摘自IG
多米多羅(左)與芝芝7月還到環城影城遊玩。圖／摘自IG

網紅多米多羅近日被目擊與女伴現身大阪，與前女友芝芝的感情狀態受到關注。雙方19日透過YouTube直播語音通話，針對分手、感情界線及過往相處等問題公開對談，過程中芝芝一度落淚。多米多羅20日凌晨再發布影片說明，坦言自己在感情處理及直播反應上都有需要檢討之處，並向芝芝及觀眾道歉。

多米多羅證實，自己與芝芝早在8月就已分手。面對網路上出現的劈腿、冷暴力等各種猜測，他19日選擇直接與芝芝通話，讓雙方當面談清楚。過程中，芝芝談到兩人交往期間的感情界線，以及多米多羅與前女友的互動，認為部分行為長期讓她缺乏安全感，也感受到對方「沒有邊界」。

多米多羅則表示，兩人過去經常因為不同認知發生爭執，對於芝芝提到的感受，他也在事後重新檢視自己的行為。

直播最後，芝芝一度落淚，並向多米多羅說「生日快樂」。當時多米多羅表情較為冷靜，過程中也數度露出笑容，引發部分觀眾批評。對此，他事後坦言：「我做的那些事有問題。」也承認當下需要更多時間沉澱自己的情緒。

在最新影片中，多米多羅進一步說明與前女友的相處經過。他表示，兩人早在去年初就退回朋友關係，但過去曾答應對方來日本時可以借住。即使自己後來與芝芝交往，仍曾讓前女友借住，也留下對方的捏臉照片及居家清涼照，甚至曾因與芝芝發生爭執，在被要求封鎖前女友後又重新解除封鎖。

對於這些行為，多米多羅承認確實容易讓芝芝感受到沒有安全感及界線不清，「相當對不起」。不過他也強調，自己與芝芝交往期間，並沒有與其他女性發展戀愛或肉體關係。

至於兩人的分手過程，多米多羅透露，6月期間自己同時面臨環境、頻道及感情等多方面壓力，逐漸感到無法再負荷兩人的生活及感情，因此曾提出分手。不過後來芝芝請父親勸他再嘗試一次，他也答應繼續交往，但最終仍認為自己沒有辦法繼續。

多米多羅表示，當時芝芝即將接受手術，他不希望對方在手術前承受過大的負面情緒，因此決定等手術結束後再提出分手。他坦言，原本以為這樣能降低傷害，「原來只是自己的認知」，如今回頭看，才發現這樣的處理方式同樣造成對方傷害，因此再次道歉。

對於外界認為他採取「斷崖式分手」，多米多羅則表示，自己並非有意以這種方式結束感情。

此外，19日直播中他掛掉芝芝電話後的反應，也成為網友討論焦點。部分觀眾認為他的表情看起來像是在嘲笑對方。多米多羅20日對此特別解釋，當時其實是感到無奈，不知道該如何表達情緒，並非嘲笑芝芝，「用了最糟的方式，對不起芝芝跟觀眾」。

多米多羅最後表示，原本希望透過頻道帶給大家歡笑，沒想到因為自己的行為及這次直播造成不好的示範，「我覺得很抱歉」。他坦言，這是自己第一次在檯面上面對感情爭議，沒有做好直播風格與個人身分之間的取捨，未來會重新反省自己處理感情及面對爭議時的方式。

精華 FAQ

  • 核心爭議是他與芝芝的分手、感情界線，以及與前女友的互動是否過於曖昧。外界也因此質疑他是否劈腿、是否給對方帶來長期不安全感。

  • 他承認曾讓前女友借住、保留捏臉照片與居家清涼照，且在被要求封鎖後又解除封鎖，這些做法確實容易讓芝芝感到沒有邊界，自己也相當抱歉。

  • 他表示掛掉電話後的表情不是嘲笑，而是不知如何表達情緒；至於分手，他說並非刻意斷崖式離開，而是因多重壓力與時機考量才延後提出，但仍造成傷害。

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