分手直播吸2萬人圍觀 芝芝向多米多羅道歉 求停火

多米多羅(右)和芝芝分手鬧很大。圖／摘自IG

網紅多米多羅與前女友芝芝感情風波持續延燒，兩人19日透過YouTube 直播隔空對談，吸引超過2萬名網友同時在線關注。直播過程中，雙方針對交往期間的溝通、分手細節及財務分擔等問題各有說法，直播結束後，芝芝隨即在Threads發文道歉，同時主動替前男友澄清，強調對方私下其實相當照顧她，並非外界從直播內容感受到的「小氣」個性。

芝芝在長文中表示，外界質疑兩人為何不能私下理性解決問題，但她強調，自己過去確實曾多次嘗試透過Discord、Line與多米多羅溝通，只是雙方始終無法取得共識。至於閨蜜先前出面發文爆料，她解釋，朋友是因為心疼自己的處境，才提出公開發文的想法，當時自己其實曾試圖阻止。

不過，後來得知多米多羅準備開直播，芝芝認為自己也需要保護，因此沒有再強硬阻止好友發文，僅要求刪除涉及個人隱私的內容。如今重新檢視整件事，她坦言自己的處理方式確實不夠謹慎，已請好友將相關文章全面下架，希望盡快讓風波止血。

對於兩人的過去，芝芝也強調，撇開直播中雙方爭執的幾項問題，兩人曾經認真投入這段感情，也共同度過一段非常快樂的時光。

針對直播中多米多羅提到曾請她吃生日餐一事，芝芝則解釋，當時自己以為對方是念在過去感情而主動邀約，如果對方當下有提出需要分攤費用，她也會願意支付。她更特別替前男友澄清，表示多米多羅私底下其實相當大方，並非網友所稱的「AA男」。

芝芝最後表示，直播結束前兩人已經互相道歉，自己也認為在處理整起事件時還不夠成熟，希望這場風波能夠就此告一段落，不再造成彼此更多傷害。

不過，芝芝道歉文曝光後，留言區仍出現兩派聲音。有支持她的網友認為她不需要一再自我檢討，也有人針對直播中的互動表達不同看法，甚至以「PUA」等詞彙形容自己的觀感。這些屬於網友個人評論，並非當事人對事件的認定。

另一部分網友則認為，感情問題涉及雙方私領域，朋友介入可能讓事情更加複雜，也有人認為雙方對「出軌」及拍片工作的界線理解不同，才可能造成認知落差。