突被問感情狀態 吳宗憲真實反應「支支吾吾答這句話」

吳宗憲和KID分別扮成安娜貝爾和鳳梨。記者沈昱嘉／攝影

吳宗憲、KID 20日代表「綜藝玩很大」出席萬聖節 愛心拍賣會，他們各自帶來私人物品，還突襲藝人住家「挖寶」，募集多位明星的小物義賣，要將善款捐給偏鄉兒童。

對於先前在馬來西亞的活動上自爆12年前就離婚，吳宗憲笑稱當時本來覺得消息不會傳回台灣，只是想趁海產上台求婚時，勉勵他「身為男人要負責任」。至於目前感情狀態如何？吳宗憲沒有正面回答，有些結巴地笑說：「我們條件那麼好，我是超鑽石單身漢。」

比起離婚新聞曝光，吳宗憲更怕女兒吳姍儒看到新聞後傳訊教訓他。他提到先前確實私下要求吳姍儒跟黃子佼保持距離，並不是針對小S，吳宗憲說：「我覺得很愧疚，因為我沒有那個道德勇氣站出來揭發他（黃子佼）。」後來黃子佼醜聞爆發後，吳姍儒才知道爸爸用心良苦。

對於「綜藝玩很大」今年入圍金鐘獎「綜藝節目獎」獎，吳宗憲直言得獎與否對他而言沒那麼重要，但轉頭就揶揄入圍主持人獎的KID「翅膀硬了」。說到因為閃兵從「玩很大」消失的坤達，吳宗憲透露他滿心懺悔，先前大家有一起吃飯、傳訊互相恭喜入圍，希望外界可以給坤達彌補年少過錯的機會。

吳宗憲和KID今晚也不忘幫「綜藝玩很大」催票，希望今年可以抱回「最具人氣綜藝節目獎」獎座。

吳宗憲和KID分別扮成安娜貝爾和鳳梨。記者沈昱嘉／攝影