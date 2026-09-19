我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普宣布將成立人工智慧部隊 近期任命新AI沙皇

車廂積塵厚 員工畫史努比被懲處？台鐵：不可再犯

沒把粉絲當外人 INFINITE自爆「隊內CP」私下共浴內幕

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
INFINITE六缺一照樣熱力唱跳。記者沈昱嘉／攝影
INFINITE六缺一照樣熱力唱跳。記者沈昱嘉／攝影

韓團INFINITE 19、20日在林口體育館舉行「無限大集會」巡迴見面會，雖然這次少了成員L，但他們久違合體活動，粉絲依舊熱情響應，開心與偶像共度周末時光。

INFINITE晚間以「Bad」、「Rocinante」熱力開場，南優賢跳到汗如雨下，一邊擦汗一邊分享成員們天天在說「好想去台北」，直呼爆汗代表自己的熱情，說完還順手把用過的衛生紙遞給金聖圭，讓金聖圭忍不住一臉嫌棄。

他們第一關遊戲挑戰「巨無霸疊疊樂」，每個人輪流回答積木上的問題。出道16年的INFINITE沒把粉絲當外人，對於黑歷史、個人隱私等問題照答不誤。金聖圭直接公開最常穿的衣服是「內褲」，轉頭爆料成烈、成種私下根本就是夫婦，明明嘴上說著吵架，但一轉眼卻在大浴場裡共浴，甚至還連續2天都一起泡湯。

成烈澄清自己是為了消腫才去泡湯，身為老么的成種則放棄抵抗，被揶揄之後還感謝哥哥們帶領INFINITE走過16年，希望能跟著哥哥們繼續邁向下一個10年。

張東雨透露，在活動開演前已經吃到心心念念的「這一鍋」；成烈點名鼎泰豐，強烈表達對小籠包的喜愛，同時沒忘記要搭配珍珠奶茶。不過雖然他們盡情吃喝，但身材依舊好得沒話說，成烈深V背心讓胸肌若隱若現，還大方脫掉外套掀起上衣，放送性感腹肌和精壯手臂線條。

INFINITE透過見面會合體訪台。記者沈昱嘉／攝影
INFINITE透過見面會合體訪台。記者沈昱嘉／攝影

INFINITE透過組曲帶來經典代表作。記者沈昱嘉／攝影
INFINITE透過組曲帶來經典代表作。記者沈昱嘉／攝影

INFINITE成員皆自律保持極佳狀態。記者沈昱嘉／攝影
INFINITE成員皆自律保持極佳狀態。記者沈昱嘉／攝影

精華 FAQ

  • 他們在林口體育館舉行「無限大集會」巡迴見面會，雖然少了成員L，仍以久違合體的魅力吸引粉絲熱情到場，共度週末時光。

  • 金聖圭自曝最常穿的是內褲，還爆料成烈與成種私下像夫婦，嘴上常吵架卻曾連續2天一起去大浴場共浴，讓現場笑翻。

  • 張東雨說開演前已吃到「這一鍋」，成烈則點名鼎泰豐、小籠包與珍奶；此外他還穿深V背心並脫外套秀出胸肌、腹肌和手臂線條。

上一則

唐治平女友控工會2年沒伸援手 曹雨婷駁：曾替他爭取工作

延伸閱讀

IVE攻蛋電暈3.3萬粉 張員瑛率隊神顏暴擊甜讚台粉「ㄅ級分」

IVE攻蛋電暈3.3萬粉 張員瑛率隊神顏暴擊甜讚台粉「ㄅ級分」
兩代肌肉男正面對決：李玖哲脫到剩1件 杜德偉濕身狂噴7萬人

兩代肌肉男正面對決：李玖哲脫到剩1件 杜德偉濕身狂噴7萬人
難忘合作許光漢 金武烈讚不絕口「曝兩人私下交情」

難忘合作許光漢 金武烈讚不絕口「曝兩人私下交情」
山田涼介台北大秀性感胸肌 下秒掏出「尖叫雞」狂按

山田涼介台北大秀性感胸肌 下秒掏出「尖叫雞」狂按

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

2026-09-14 12:50

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動
旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些
返英後首次公開活動 哈利王子：最近兩周「充滿波折」

返英後首次公開活動 哈利王子：最近兩周「充滿波折」