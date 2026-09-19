沒把粉絲當外人 INFINITE自爆「隊內CP」私下共浴內幕

INFINITE六缺一照樣熱力唱跳。記者沈昱嘉／攝影

韓團INFINITE 19、20日在林口體育館舉行「無限大集會」巡迴見面會，雖然這次少了成員L，但他們久違合體活動，粉絲依舊熱情響應，開心與偶像共度周末時光。

INFINITE晚間以「Bad」、「Rocinante」熱力開場，南優賢跳到汗如雨下，一邊擦汗一邊分享成員們天天在說「好想去台北」，直呼爆汗代表自己的熱情，說完還順手把用過的衛生紙遞給金聖圭，讓金聖圭忍不住一臉嫌棄。

他們第一關遊戲挑戰「巨無霸疊疊樂」，每個人輪流回答積木上的問題。出道16年的INFINITE沒把粉絲當外人，對於黑歷史、個人隱私等問題照答不誤。金聖圭直接公開最常穿的衣服是「內褲」，轉頭爆料成烈、成種私下根本就是夫婦，明明嘴上說著吵架，但一轉眼卻在大浴場裡共浴，甚至還連續2天都一起泡湯。

成烈澄清自己是為了消腫才去泡湯，身為老么的成種則放棄抵抗，被揶揄之後還感謝哥哥們帶領INFINITE走過16年，希望能跟著哥哥們繼續邁向下一個10年。

張東雨透露，在活動開演前已經吃到心心念念的「這一鍋」；成烈點名鼎泰豐，強烈表達對小籠包的喜愛，同時沒忘記要搭配珍珠奶茶。不過雖然他們盡情吃喝，但身材依舊好得沒話說，成烈深V背心讓胸肌若隱若現，還大方脫掉外套掀起上衣，放送性感腹肌和精壯手臂線條。

INFINITE透過見面會合體訪台。記者沈昱嘉／攝影

INFINITE透過組曲帶來經典代表作。記者沈昱嘉／攝影

INFINITE成員皆自律保持極佳狀態。記者沈昱嘉／攝影