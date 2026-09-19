唐治平女友控工會2年沒伸援手 曹雨婷駁：曾替他爭取工作

唐治平上談話性節目模樣。圖／和展影視提供

唐治平近年陷入無工作、無收入困境，近日班鐵翔直指演藝工會這2年零作為。唐治平女友陳小姐透露，他過去連約新台幣9000元(約283美元)的工會會費都難以負擔，曾向工會求助3000元餐費未果；對此，工會理事長曹雨婷發聲表示，工會並非未曾協助，過去曾替唐治平爭取評審工作、安排兩場表演活動，甚至規畫開設表演班。

據「壹蘋」報導，陳小姐表示，2024年底唐治平生活拮据，曾住在清真寺附近，靠善心人士協助吃飯。當時她曾詢問曹雨婷能否先協助3000元餐費，據她轉述，對方表示須循工會正常管道求助。但唐治平當時連約9000元入會費都無力負擔，後來雖由好心製作人代墊第一期，仍因無法負擔後續費用退出工會。

對於外界質疑工會未曾伸援手，曹雨婷回應「工會確實曾協助」。她透露，曾替唐治平爭取評審節目機會，雖主辦單位後來因內部討論取消；也曾安排兩場活動讓他上台表演，但到了演出時間仍未現身，電話也無法聯繫。此外，工會甚至規畫替他開表演班。

不過，曹雨婷指出，唐治平後來到工會與一名女老師討論課程時，雙方因意見不合發生衝突，她稱唐治平情緒激動、摔杯掀桌，員工緊急通報保全並由警方到場處理。曹雨婷表示，事件後工會將相關情況交由理監事討論，認為已在能力範圍內盡力協助，後續難再提供協助。

曹雨婷也針對網路流傳唐治平消瘦照片表示，工會基於保護藝人及個人隱私，過去不會公開協助細節，此次是因女友先對外談及工會衝突，才出面說明。她強調，工會對曾經協助唐治平一事「問心無愧」，不會因外界壓力為不實指控道歉，也呼籲外界不要散布私人照片，避免造成二度傷害。

陳小姐則表示，唐治平目前仍希望工作，認為電視、廣播、MV等通告都能嘗試，盼重新有機會回到演藝圈。她也感謝一路伸出援手的善心人士，並計畫帶唐治平做志工，讓他重新找回生活重心。