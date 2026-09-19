梅艷芳母親出殯長子缺席 驚訝母已火化 怒控姪兒「謀殺」

梅媽覃美金(圖)過世，長子梅啟明對後事插不了手。(本報系資料照)

已故香港 樂壇天后梅艷芳 的母親「梅媽」覃美金，19日傍晚低調出殯，遺體移送大圍富山火葬場火化，生前好友潘小文及親友到場送別。不過，過去曾多次表示要動用梅艷芳150萬港元(約19.12萬美元)信託基金，為母親安排風光葬禮的長子梅啟明，並未現身。

據香港媒體報導，梅啟明直到接受電話訪問時，才得知母親已經完成火化。他表示事前完全不知道相關安排，當被問及是否有人通知他時，連續回應「沒有」。

由於梅啟明早前曾表示將向法庭申請禁制令，希望阻止母親遺體火化，如今火化程序已完成，他在得知消息後情緒激動，更揚言要對負責處理後事的姪兒提出刑事控告。

梅啟明接受「香港01」訪問時表示：「要告這個人謀殺呀，直接告！」當記者追問對象時，他將矛頭指向負責處理梅媽遺囑及後事的姪兒，並表示將追究相關責任。至於他所指的「謀殺」說法，目前是梅啟明單方面的指控，並未有相關司法機關認定或證實。

除了姪兒，梅啟明也對警方表達不滿。他聲稱母親的身分證及部分遺物仍在警方手中，因此認為相關出殯程序存在問題。他表示自己已經向法庭遞交申請，希望阻止遺體火化。

梅啟明透露，18日曾前往殮房，希望見母親最後一面，但未能如願。他表示當時被告知需要警方人員在場才能查看遺體，因此認為自己受到欺騙，並揚言會追究相關人士責任。

如今梅媽已完成火化，梅啟明表示不打算與姪兒聯絡處理後續事宜，反而強調：「不是聯絡，我直接要告他刑事！」至於後續安排，他則表示自己沒有放棄為母親盡孝，接下來打算在家中辦理「尾七」。

至於梅媽生前好友潘小文當天也有出席火化儀式，梅啟明被問到是否會聯絡對方了解母親的後事安排時，則顯得相當不滿，反問：「我為什麼和她聯絡，她是哪位？」並表示不需要向對方了解相關情況。

梅媽晚年生活及身後安排過去一直受到外界關注，梅啟明與家人之間的爭議也曾多次成為香港媒體報導焦點。此次梅媽低調完成火化，但梅啟明對後事安排仍有異議，後續是否提出法律行動，仍待進一步發展。