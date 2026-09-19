我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳母出殯長子缺席 驚訝母已火化 控姪「謀殺」

與美國達成協議 格陵蘭與丹麥政府稱不致損害主權

梅艷芳母親出殯長子缺席 驚訝母已火化 怒控姪兒「謀殺」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅媽覃美金(圖)過世，長子梅啟明對後事插不了手。(本報系資料照)
梅媽覃美金(圖)過世，長子梅啟明對後事插不了手。(本報系資料照)

已故香港樂壇天后梅艷芳的母親「梅媽」覃美金，19日傍晚低調出殯，遺體移送大圍富山火葬場火化，生前好友潘小文及親友到場送別。不過，過去曾多次表示要動用梅艷芳150萬港元(約19.12萬美元)信託基金，為母親安排風光葬禮的長子梅啟明，並未現身。

據香港媒體報導，梅啟明直到接受電話訪問時，才得知母親已經完成火化。他表示事前完全不知道相關安排，當被問及是否有人通知他時，連續回應「沒有」。

由於梅啟明早前曾表示將向法庭申請禁制令，希望阻止母親遺體火化，如今火化程序已完成，他在得知消息後情緒激動，更揚言要對負責處理後事的姪兒提出刑事控告。

梅啟明接受「香港01」訪問時表示：「要告這個人謀殺呀，直接告！」當記者追問對象時，他將矛頭指向負責處理梅媽遺囑及後事的姪兒，並表示將追究相關責任。至於他所指的「謀殺」說法，目前是梅啟明單方面的指控，並未有相關司法機關認定或證實。

除了姪兒，梅啟明也對警方表達不滿。他聲稱母親的身分證及部分遺物仍在警方手中，因此認為相關出殯程序存在問題。他表示自己已經向法庭遞交申請，希望阻止遺體火化。

梅啟明透露，18日曾前往殮房，希望見母親最後一面，但未能如願。他表示當時被告知需要警方人員在場才能查看遺體，因此認為自己受到欺騙，並揚言會追究相關人士責任。

如今梅媽已完成火化，梅啟明表示不打算與姪兒聯絡處理後續事宜，反而強調：「不是聯絡，我直接要告他刑事！」至於後續安排，他則表示自己沒有放棄為母親盡孝，接下來打算在家中辦理「尾七」。

至於梅媽生前好友潘小文當天也有出席火化儀式，梅啟明被問到是否會聯絡對方了解母親的後事安排時，則顯得相當不滿，反問：「我為什麼和她聯絡，她是哪位？」並表示不需要向對方了解相關情況。

梅媽晚年生活及身後安排過去一直受到外界關注，梅啟明與家人之間的爭議也曾多次成為香港媒體報導焦點。此次梅媽低調完成火化，但梅啟明對後事安排仍有異議，後續是否提出法律行動，仍待進一步發展。

精華 FAQ

  • 覃美金於19日傍晚低調出殯，遺體隨後移送大圍富山火葬場火化。現場有生前好友潘小文及親友送別，但整體安排相當低調，未見梅啟明到場。

  • 梅啟明表示自己事前完全不知道火化安排，接到電話訪問才知道母親已完成火化，並情緒激動地揚言要對處理後事的姪兒提出刑事控告。

  • 他除質疑姪兒外，也不滿警方仍持有母親身分證及部分遺物，認為出殯程序有問題；他稱已申請禁制令未果，並打算在家中為母親辦理尾七。

梅艷芳 香港

上一則

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

延伸閱讀

梅艷芳哥哥擬花150萬港元風光大葬梅媽 質疑遺囑真偽

梅艷芳哥哥擬花150萬港元風光大葬梅媽 質疑遺囑真偽
岳父葬禮突現近20名神秘賓客 女婿見奠儀金額驚呆

岳父葬禮突現近20名神秘賓客 女婿見奠儀金額驚呆
「臥虎藏龍」鄭佩佩生前罹罕病 離世2年完成遺願 家屬證實捐出大腦

「臥虎藏龍」鄭佩佩生前罹罕病 離世2年完成遺願 家屬證實捐出大腦
59歲婦女陳屍家中 丈夫遭起訴 愛犬下落不明

59歲婦女陳屍家中 丈夫遭起訴 愛犬下落不明

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

2026-09-14 12:50

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動