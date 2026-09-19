專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

對老婆做過浪漫事，洪都拉斯指出，就是把財政大權全部交給老婆。記者王聰賢／攝影

台灣藝人洪都拉斯在電影「大仙尪仔」中演出街友「阿宏」，他透露在開拍前深入萬華2、3個月，幾乎每條大街小巷都走過，更大推「賊仔市」，還買了3個不同尺寸的大象裝飾：「因為大象在泰國 是吉祥的動物，能夠一次拿到大中小的尺寸，排下來我覺得很可愛，又是銅做的很有重量，而且一個才150元(約4.7美元)，我現在還放在家裡。」

片中洪都拉斯的角色經歷，讓他想起當初孩子出生的時候，因從事演藝工作時間少，無法陪伴孩子成長，他也將這種遺憾用在片中表演。洪都拉斯透露，當時做節目10幾年，直到節目收掉時，兒子都快高中畢業了，等於錯過了孩子整個童年。

他坦言，做節目的10年間幾乎沒跟孩子吃過一頓晚餐，生日也只能靠視訊：「以前我中午上班、晚上10點多錄完影回家他們都睡了，但我經常會進房間幫他們蓋被子，只要看他們好好的在那裡就很心酸、很滿足。」

不過即使如此，洪都拉斯回想起這段經歷，也感嘆直說：「孩子童年很珍貴但我錯過了，只能請太太在日常中教育孩子，『爸爸辛苦是為了這個家』。因為給再多的物質沒有陪伴，孩子拿到也覺得那是冷冰冰的。」

洪都拉斯笑說，當時工作忙碌到搞錯過孩子的年級：「有次我以為兒子剛上小學，結果太太說他已經國二了！」他透露，當時去了兒子大學畢業典禮，看到兒子帶著學士帽摟著他拍照，當下才驚覺兒子真的長大了：「雖然不能在孩子面前哭，但心裡覺得很對不起他，告訴自己以後要多陪伴他。」

而目前洪都拉斯一對兒女都已出社會有穩定工作，他透露，今年他9月生日，兒女和老婆3人合資7萬多塊買了一組高爾夫球桿送他，讓他覺得備感窩心。

至於對老婆做過浪漫事，洪都拉斯指出，就是把財政大權全部交給老婆：「我以前零用錢只拿2萬元，現在物價漲了有稍微加薪一點。」但他透露老婆後來還用他的名字買了房子，讓他至今仍非常感動。

他也提到之後退休會花光積蓄和老婆一起環遊世界：「我們有共識到了退休年紀要把錢花光去環遊世界，不留太多財產給小孩，免得他們吵架。」但洪都拉斯指出，小孩買房前期他一定幫忙：「我們希望他們在工作上有正當收入，前期我們來，後面就要靠自己。」電影「大仙尪仔」已在台上映。

洪都拉斯在電影「大仙尪仔」中演出街友「阿宏」。記者王聰賢／攝影

片中洪都拉斯的角色經歷，讓他想起當初孩子出生的時候。記者王聰賢／攝影

洪都拉斯坦言，做節目的10年間幾乎沒跟孩子吃過一頓晚餐。記者王聰賢／攝影