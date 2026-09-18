奧斯卡紀錄片「反對普亭的無名先生」台首映會 導演秀中文

導演大衛．博倫斯坦展現幽默俏皮面向。圖／佳映娛樂提供

2026年奧斯卡 最佳紀錄長片「反對普亭 的無名先生」（Mr. Nobody Against Putin），由美國紀錄片導演大衛．博倫斯坦（David Borenstein）與俄羅斯 小學教師帕維爾．塔蘭金（Pavel Talankin）共同執導，記錄俄烏戰爭後，愛國課程、軍事訓練與戰爭口號進入俄羅斯小學。

來到台灣的導演大衛．博倫斯坦用中文向首映觀眾致意：「我非常感謝大家今天晚上來看我們的片子。這個片子拍攝得非常艱難，在一個很小的學校，很挑戰、壓力非常的大。而且有很多時候我們沒辦法呈現拍完，今天能在臺灣跟你們在一起分享，我感覺非常幸運、很幸福。謝謝你們！」

導演大衛．博倫斯坦赴台參加媒體茶敘及出席首映會。大衛在美國念大學時期曾學習四年中文，中文老師是臺灣西拉雅族，當時向大衛介紹許多台灣歷史。大衛大學畢業拿到傅爾布萊特獎學金到中國成都生活十年，2009年時首次造訪台灣馬祖。

相隔 12年後再回到台灣，已經8年沒有說中文的大衛表示「反對普亭的無名先生」在世界各地30多國家做展映，超過百場映後分享及媒體採訪，從未用過中文來做宣傳，感覺很新鮮，即使中文有些生疏，還是堅持要自己講中文跟台灣觀眾溝通。

「反對普亭的無名先生」起因於2022年烏俄戰爭即將開打，大衛當時在俄羅斯拍另外一部片，並觀察分析俄羅斯如何針對年輕世代宣傳。看到俄羅斯工業小鎮卡拉巴什一所小學的老師兼校園攝影師帕維爾．塔蘭金（Pavel Talankin）在網路上的憤怒留言，覺得這個人物非常有意思。

當時大衛先請同事到卡拉巴什拍攝老師帕維爾，卻在收到影像素材後發現帕維爾．塔蘭金以學校幾百塊台幣的老舊相機拍出的第一人稱視角影片對自己的家鄉充滿強烈情感。大衛後來告訴老師帕維爾：「我覺得你不僅是主角，你也是導演。因為你的素材是最好的。」

帕維爾覺得自己只是負責校園宣傳的老師，怎麼可能當導演？在大衛的鼓勵下，「反對普亭的無名先生」中，那位原本熱愛自己家鄉卻感覺被國家政策困住，覺得自己毫無價值的俄羅斯小學老師，用攝影機拍下自家周圍老百姓艱難的生活，及小鎮上的小朋友長大後進入戰場。意外透過攝影機找到自我力量轉變成電影導演，「反對普亭的無名先生」更一路從日舞影展拿獎，再獲得奧斯卡金像獎。

「反對普亭的無名先生」題材敏感，拍攝處處充滿挑戰性。導演大衛非常早就考慮身處俄羅斯的老師帕維爾人身安全。電影開始拍攝於2022年二月底，四月時團隊聯繫上BBC, BBC撥出小預額算給一家資安顧問公司，專業規範團隊在拍攝「反對普亭的無名先生」時包含資訊安全及校園中學生及老師的素材使用。

當時團隊知道拍攝這樣題材的紀錄片風險極高，老師帕維爾在「反對普亭的無名先生」拍攝計畫剛開始時覺得未來即使他可能無法繼續留在老家卡拉巴什，但他可以搬到俄羅斯其他城市，應該是沒問題。

但2022年十月開始，俄羅斯擴大叛國罪及外國代理人法產生巨大變化，團隊意識到情況越來越危險，大衛問老師帕維爾：「帕夏(Pasha)，我們要繼續拍這部片的話，你必須得離開。

你想留在俄羅斯發行這部電影還做首映？沒辦法，我不願意做，我不可以做一個會讓你坐牢的電影，不可能！」老師帕維爾考慮過後決定不管怎麼樣，他還是要繼續完成「反對普亭的無名先生」讓全世界看到。

團隊也設法花上一年半，協助一肩扛起所有責任、薪資低廉難以申請簽證的小學老師逃離至捷克。帕維爾在團隊協助下，在當地學習外語並預計加入難民協助機構工作。

「對普亭的無名先生」劇情描述被稱為P，一個原本不該成為英雄的無名先生。身為俄羅斯小學裡深受學生喜愛的老師，他的辦公室曾是孩子們安心做自己的避風港。直到俄羅斯全面入侵烏克蘭，校園被普亭的宣傳機器接管，愛國課程、軍事訓練與戰爭口號一步步取代教育。被迫成為體制的一環，P拿起原本記錄校園生活的攝影機，拍下孩子如何被訓練成戰爭的信徒、畢業生如何被送上前線、整座小鎮如何在恐懼與沉默中變形。當他發現自己可能因這些影像付出自由甚至生命，他仍決定把真相送出俄羅斯。本片以罕見第一手影像，揭開極權如何滲入日常、改寫教育，也見證一名普通教師如何在無力之中，做出最危險也最清醒的選擇。

「反對普亭的無名先生」台灣首映會導演大衛．博倫斯坦特地赴台。圖／佳映娛樂提供