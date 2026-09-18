昔遭爆秘戀20年未婚生女…唐從聖不藏了「正妹女兒曝光」

唐從聖首次和女兒莎莎一起上節目。圖／台視提供

唐從聖2017年前被爆出未婚生女，和另一半交往20年卻從未登記，女兒當時都已經7歲和4歲大。近期他一改過去低調作風，帶著女兒莎莎上台視親子節目「雙星家遊團」，與阿布及女兒朵朵一同出遊。

他們來到平溪吃小吃、放天燈，寫下各自的願望，也一起挑選禮物，還前往露營區享受親子時光，兩位爸爸平時在家各有一套與女兒相處的方式，這次難得帶著孩子一起出遊，不只爸爸們一路互相開玩笑、自嘲，女兒們也迅速打成一片，展現自然又逗趣的親子互動。

莎莎透露這趟旅程「最想要去畫天燈」，因為自己以前從來沒有放過天燈，沒想到一旁的唐從聖立刻疑惑問：「妳之前沒放過嗎？」原來莎莎年紀還小的時候其實曾經來過，只是年紀太小已經完全沒有印象，讓唐從聖忍不住笑了出來。

這趟旅程不只有溫馨，挑選禮物時意外成為爸爸們的「吐槽大會」，朵朵從一開始見面就念著想吃糖果，到了挑禮物的時候更是毫不掩飾自己的喜好，阿布忍不住爆料女兒：「她都挑自己想要的。」莎莎則展現貼心姊姊的一面，原本想替朵朵買糖果，沒想到最後挑選的禮物超出預算，莎莎竟拿自己的零用錢補貼，只為了把糖果送給朵朵，讓朵朵又開心又害羞，最後更直接抱住莎莎。

相較於女兒們一路玩得開心，爸爸們則各自面臨不同的「育兒課題」，唐從聖坦言自己平常常常受不了女兒長時間滑手機，親子之間偶爾也會因此拉鋸；阿布則透露自己在家通常扮演「黑臉」角色，這次帶朵朵出門，也特別希望她能「放開心的玩，注意安全、要聽話！」「雙星家遊團」每週六晚間10點於台視頻道播出，中華電信Hami Video於播出後上架。

唐從聖和阿布分別帶自己的女兒一起到平溪玩。圖／台視提供