告五人犬青被酸暴怒洩心聲 團員爆料謙哥「根本佛祖」

告五人作客Hit Fm聯播網「OH YA DJ」木木節目（右2）。圖／Hit Fm聯播網提供

天團告五人11月6、7、8日重返台北小巨蛋舉辦巡迴演唱會。門票一開賣即火速完售，他們寵粉宣布於11月6日加開一場，門票於9月20日中午12點開賣。日前他們作客Hit Fm廣播節目，主持人木木身為忠實「哈瓜」（歌迷暱稱），看到偶像訪談時數度感動落淚，全場氣氛溫馨又爆笑。

被問到爆紅後努力不改變的事，告五人幽默回應：「住宜蘭啊！」但也坦言一路走來難免面臨外界各種雜音，犬青透露偶爾也會意識到自己有膽小的一面，但會立刻跟自己喊話「不要退」；雲安則霸氣直言，現在愛他們的人更多，不愛的人並不重要，「如果有人質疑我們的純粹，我們就會更用力地去做喜歡的音樂回應！」

犬青更透露私下遇到酸民指點時也會向團員吐苦水，「你看，這個人居然說我怎麼樣怎麼樣！」此時鼓手謙哥總會擔任最成熟的角色，笑著打氣「是我們不夠強，我們再努力」，隨後跑去種花草，讓主持人木木驚呼謙哥簡直散發「佛祖」一般的祥和光芒。

談到新歌與演唱會歌單的挑選，告五人坦言相當糾結，既要保持驚喜又想多跟歌迷聊天。雲安也分享了演唱會主題曲「在這裡等你」的創作靈感，甚至開玩笑腦補3人前世的緣分：自己上輩子是迷路的大將軍，遇到在深山寺廟當高僧的謙哥，而犬青則是廚藝精湛的煮飯人，因為料理太好吃讓他決定留下來，3人上輩子就已經相遇。