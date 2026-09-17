87歲金馬影后苦喊「沒戲拍」 盼再度登上銀幕

陳淑芳出席2026關懷資深藝人中秋餐會。記者林士傑／攝影

87歲金馬影后陳淑芳出席關懷資深藝人「2026中秋節聯歡餐會」，她去年獲得金鐘特別貢獻獎、金馬終身成就獎兩項殊榮，近期戲約卻不如往年，她感嘆：「最近沒人找我拍戲，我就去說找我拍、找我拍！」並喊話從沒打算退休，「希望出資老闆記得我那句『不漲價』！」盼仍能有發揮表演的空間與舞台。

儘管苦喊「沒戲拍」，但陳淑芳其實沒閒著，近年來持續投入關心銀髮族 生活的社會公益活動，並透露正協助台東建造一處讓長者得以安心頤養天年的養生村，該計劃預估籌資4至5億，目前這處養生村也已蓋了兩層樓，陳淑芳自己也訂了一間房，笑說：「台東就是好山、好水，好無聊沒關係，有地方住。」為了推動計畫，她經常一早搭飛機到台東再趕回台北，直言自己到了這年紀，還是希望替台灣愈來愈多的銀髮族盡一份心力。

為了投入公益，陳淑芳日前拍攝形象影片，特別挑戰一人分飾 40歲與80 歲的自己，其中40歲版本甚至無需借助 AI 技術，僅靠簡約妝髮便完美呈現凍齡狀態，朋友看了都嚇一跳，她感性表示：「只要能對社會有一點貢獻，我就想去做，累也沒關係，回家休息一下就能恢復體力。」

另外，李炳輝提到老婆日前不慎摔倒、手部受傷，昨正好到醫院檢查，於是他獨自出席餐會，談及曾將外界援助自己的部分善款捐給陳盈潔的姊姊，李炳輝謙遜稱：「不要說幫助，人就是互相。」雖目前尚未接到尾牙場，他仍感謝許常德的協助，還有康康、江蕙、許富凱以及企業等長期給予表演機會和照顧。

李炳輝。記者林士傑／攝影