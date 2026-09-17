我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI讓敵人更容易發動攻擊 國防部老舊網路出現國安風險

海關執法人員持槍性侵4華女 11罪成 恐囚終身

87歲金馬影后苦喊「沒戲拍」 盼再度登上銀幕

記者陳慧貞／即時報導
陳淑芳出席2026關懷資深藝人中秋餐會。記者林士傑／攝影
陳淑芳出席2026關懷資深藝人中秋餐會。記者林士傑／攝影

87歲金馬影后陳淑芳出席關懷資深藝人「2026中秋節聯歡餐會」，她去年獲得金鐘特別貢獻獎、金馬終身成就獎兩項殊榮，近期戲約卻不如往年，她感嘆：「最近沒人找我拍戲，我就去說找我拍、找我拍！」並喊話從沒打算退休，「希望出資老闆記得我那句『不漲價』！」盼仍能有發揮表演的空間與舞台。

儘管苦喊「沒戲拍」，但陳淑芳其實沒閒著，近年來持續投入關心銀髮族生活的社會公益活動，並透露正協助台東建造一處讓長者得以安心頤養天年的養生村，該計劃預估籌資4至5億，目前這處養生村也已蓋了兩層樓，陳淑芳自己也訂了一間房，笑說：「台東就是好山、好水，好無聊沒關係，有地方住。」為了推動計畫，她經常一早搭飛機到台東再趕回台北，直言自己到了這年紀，還是希望替台灣愈來愈多的銀髮族盡一份心力。

為了投入公益，陳淑芳日前拍攝形象影片，特別挑戰一人分飾 40歲與80 歲的自己，其中40歲版本甚至無需借助 AI 技術，僅靠簡約妝髮便完美呈現凍齡狀態，朋友看了都嚇一跳，她感性表示：「只要能對社會有一點貢獻，我就想去做，累也沒關係，回家休息一下就能恢復體力。」

另外，李炳輝提到老婆日前不慎摔倒、手部受傷，昨正好到醫院檢查，於是他獨自出席餐會，談及曾將外界援助自己的部分善款捐給陳盈潔的姊姊，李炳輝謙遜稱：「不要說幫助，人就是互相。」雖目前尚未接到尾牙場，他仍感謝許常德的協助，還有康康、江蕙、許富凱以及企業等長期給予表演機會和照顧。

李炳輝。記者林士傑／攝影
李炳輝。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 她出席關懷資深藝人餐會時表示，近期戲約不如以往，幾乎沒人找她拍戲，因此才會直白喊話希望外界多給她演出機會，讓她能繼續站上銀幕發揮表演。

  • 她明言自己從沒打算退休，只希望能繼續有表演舞台，甚至特別提醒出資老闆記得她那句「不漲價」，顯示她願意配合拍戲，只求別忘了找她。

  • 她持續參與關懷銀髮族的公益活動，並協助台東建造養生村，預估籌資4至5億，自己也已訂房，還拍攝影片宣傳，盼替台灣愈來愈多長者盡心力。

銀髮族

上一則

眉飛色舞像中樂透？獲知黛安娜死訊 查理反應令人震驚

延伸閱讀

澎恰恰拍電影負債台幣1800萬 仍喊「一定繼續拍」

澎恰恰拍電影負債台幣1800萬 仍喊「一定繼續拍」
唐治平狀況「一天不如一天」演藝工會理事長被轟承諾跳票

唐治平狀況「一天不如一天」演藝工會理事長被轟承諾跳票
2年前曾跌傷髖關節 73歲鍾鎮濤兩招改善：沒退休打算

2年前曾跌傷髖關節 73歲鍾鎮濤兩招改善：沒退休打算
「一剪梅」資深演員龐祥麟辭世 享壽80歲

「一剪梅」資深演員龐祥麟辭世 享壽80歲

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰的敬業態度一向有目共睹。(取材自微博)

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

2026-09-12 05:00
林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28

超人氣

更多 >
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元

郵輪看病貴？華人就診完 當場付1.7萬元
公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」

公路旅行想買水果卻撲空 華人走進小鎮驚見「另一個美國」
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
郵輪優惠季 Costco最低163元出海 還有獨家福利

郵輪優惠季 Costco最低163元出海 還有獨家福利